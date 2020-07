El conmovedor caso de un joven que viajó dos veces en vuelo humanitario

Cuando en septiembre de 2019, Leonel Núñez, un joven de Puerto Plata pidió ayuda para volar con su familia a Miami donde sería operado de la columna, pensó “¿me escuchará alguien?”.

El viaje para esa intervención le permitiría volver a caminar luego de haber sido víctima de un atraco.

Gonzalo Castillo vio el caso en las noticias y se encargó personalmente de gestionar el vuelo a través de su empresa de transporte aéreo Helidosa.

Gonzalo había seguido de cerca la recuperación de Leonel en Miami. Se alegró cuando supo que había vuelto a caminar.

Y meses más tarde, en junio, vio un video en redes sociales en donde el muchacho explicaba que ya está listo para regresar a República Dominicana pero con la suspensión mundial de vuelos comerciales y el cierre de aeropuertos, formaba parte de la lista de ciudadanos varados.

“Tu caso me conmovió y por eso dispuse que un avión de Helidosa te trasladara a Miami a tu cirugía. Supe que por la pandemia no habías podido regresar y hoy, nuevamente estoy agradecido con Dios porque me permitió ser la vía para tu regreso”, anunció Gonzalo.

Cuando Leonel aterrizó, recordó los dos viajes con gratitud. “Yo salí acostado en una camilla, con dolores insoportables y el señor Gonzalo se unió a la causa, me sacó de aquí y me llevó a Miami. Es increíble que, habiéndome llevado a Miami, viendo mi mejoría, viéndome caminando y que quería volver a mi país, él decidió que quería traerme de regreso. Lloramos de emoción”.

La madre de Leonel también estaba feliz de volver a su tierra con su hijo. “Primero me llevó a mi niño en las condiciones que estaba y ahora me lo trae. Ya estábamos desesperados por estar con nuestra familia y se resolvió todo. Ese corazón de Gonzalo es un es un corazón bueno”, aseguró.