Margarita cree es absurda propuesta Abinader para  duplicar programa Solidaridad

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, calificó como absurda y falsa la propuesta del candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, de duplicar el monto económico asignado a las familias de escasos recursos económicos a través del programa Solidaridad.

Cedeño, quien también es coordinadora del Gabinete Social del Gobierno, aseguró que esa propuesta es “totalmente inaplicable” y aduce a cierto populismo, debido a la falta de recursos y porque, a su juicio, la forma en que lo están haciendo no corresponde a la entrega de una protección social, sino, “una entrega de asistencia social, pura y simple y muy partidarista”.

“Yo creo que es la medida más populista y asistencialista que había escuchado como propuesta de un equipo de gobierno que se propone ser dirigente del país”, expresó la candidata vicepresidencial por el partido oficialista, al ser entrevistada en el programa Hoy Mismo, que se difunde por Color Visión.

Sostuvo que contrario al trabajo elaborado por el Estado con ese programa, libre de política, y con el aval de los organismos internacionales, la oposición lo presenta un cuestionario con la cara y el nombre de su candidato.

Explicó que Progresando con Solidaridad es un programa con enfoque de derechos y creación de capacidades para la vida y el trabajo.

En cuanto a la propuesta de que esa esa ayuda sea aplicada por ley, la dirigente política aseguró que idea refleja mucho desconocimiento de cómo funciona el programa y la administración pública.

“No puede ser por ley porque los beneficiarios están en constante movimiento, entran y salen de la protección, o de un subsidio o del otro en la medida en que avanzan en los indicadores de desarrollo que están marcados en ese levantamiento que hacemos para integrarlos a la protección social”, explicó Cedeño, quien apuntó que en ese sentido no se puede decir quienes estarán por ley porque se utiliza un formulario de integración.

Dijo que sin Progresando con Solidaridad la pobreza en el país habría aumentado en un 7%, según una evaluación por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Leonel fue machista

La esposa del candidato presidencial por el Partido La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, consideró que el líder político fue machista al decir que ella no estaba a su altura, cuando se refirió a las posiciones políticas durante una entrevista en un programa de televisión.

"Yo creo que fue muy machista de su parte, no creo que fue apropiado (...) creo que fue un poquito arrogante. No ha caído bien en las mujeres, en sentido de que fue una demostración de machismo. Yo lo que digo es que, el machismo, como el embarazo no se puede esconder", expresó Cedeño.

Ante la pregunta que si estaba conociendo un Leonel Fernández que no conocía, Cedeño respondió: “Tal vez ustedes”.