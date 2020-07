Abinader llama a votar masivamente

El candidato presidencial Luis Abinader cerró anoche su campaña presidencial, reiterando su compromiso con una democracia verdadera, justicia e igualdad.



En un discurso dirigido al país, Abinader advirtió que ciento setenta y seis años después de que fuera fundada la República no todos los ciudadanos son tratados igual ni tienen las mismas oportunidades y son víctimas de todo tipos de injusticia, y en términos reales son prisioneros de la pobreza.

Puntualizó que uno de los principales ejes de las transformaciones que traerá el gobierno del PRM y aliados es que cambiará la historia desde el inicio para honrar el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

“El gobierno del Cambio vendrá a saldar las grandes deudas contraídas por la democracia, que le ha fallado al pueblo en temas esenciales”, dijo.

Una verdadera democraticia

El candidato presidencial, criticó que seamos un país con uno de los peores sistemas de salud, el segundo país con mayor promedio de percepción de inseguridad de la región y tengamos la tasa de desempleo en jóvenes más alta de América Latina.

“Mientras en la mayoría de los hogares no hay ingresos suficientes para cubrir la canasta básica, las mujeres sigan exiliadas de las oportunidades en su propia tierra, y la corrupción siga convirtiendo el presupuesto público en patrimonio privado, no podemos considerarnos, no podemos llamarnos una verdadera democracia”, resumió.

Agregó que no somos una verdadera democracia, porque seguimos teniendo hambre y sed de justicia”, recalcó.

Dijo que darle esos contenidos a la democracia, es su compromiso, continuando el recorrido iniciado por las generaciones anteriores de luchadores por el avance del pueblo, hasta lograr más justicia, más igualdad, más libertad y prosperidad para todos los ciudadanos.

“Debemos entender que el cambio no es cuestión de suerte, sino de elección, por lo que invito a todo el pueblo a salir de sus casas el domingo a votar para que juntos construyamos la verdadera democracia para beneficio de las presentes y futuras generaciones”, sostuvo el aspirante presidencial.

Recordó a los perremeistas que el próximo domingo 5 tienen un compromiso con la democracia y con la patria, porque de su participación depende conseguir qun cambio verdadero”, precisó.

Valoró este próximo 5 de julio como el día más importante, porque “defenderemos nuestros sueños y esperanzas, será el día más importante, porque ejerceremos el poder ciudadano, y rechazaremos el continuismo en las urnas”.

Pidió votar sin dejarse provocar, tras manifestar que el cambio está llegando y demostrarán que ningún obstáculo puede detener la voluntad de millones de hombres y mujeres que claman un cambio.

“Así que les pido el compromiso de convencer a cada uno de sus familiares, vecinos, amigos de la necesidad de participar con su voto el próximo domingo“, expresó el candidato presidencial del PRM.

Agradecio a la población y a su partido

Abinader despidió anoche su recorrido por la geografía nacional, agradeciendo el apoyo recibido en todas las ciudades y campos de la República Dominicana. “Gracias a la gran multitud de hombres y mujeres que salieron a nuestro encuentro para escuchar nuestro mensaje de cambio, unidad y esperanza, lo hicieron porque están convencidos de que esta vez será distinto que esta vez sus voces serán escuchadas y harán la diferencia y que esta vez será diferente. Gracias a todos los dirigentes y militantes del PRM”, dijo.