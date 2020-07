El bachatero de origen criollo Prince Royce anuncio que fue diagnosticado con el COVID-19 y que lleva 12 días presentando los síntomas. Subrayó que su caso ha sido leve y que ya se está sintiendo bien.

En un video que colgó a la Instagram, sostuvo le pidió a sus seguidores que no bajen la guardia porque ese virus es real.

“Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia - este virus es real y podemos estar contagiando a los demás, sin siquiera saber que lo tenemos. Yo no pensaba que lo tenía pues no me sentía tan mal y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus, sin saberlo”, escribió el intérprete de “Carita inocente”.

Prince Royce: fui diagnosticado con el COVID-19; llama a no bajar la guardia Posted by El Caribe RD on Friday, July 3, 2020

Exhortó, además, que el este fin de semana festivo, mantengan la distancia social, usen sus máscarillas, y que si no es necesario salir, que no lo hagan.

“Para los jóvenes esto más que por cuidarnos, es para cuidar a los demás, a las personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. Por favor tomemos esto en serio, con responsabilidad y con compasión. Cuidémonos”, suplicó.