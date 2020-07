Iván Ruíz da positivo a coronavirus

Santo Domingo.-Tras varios días con fiebre el productor de televisión Iván Ruíz informó este jueves que dio positivo al coronavirus, luego de realizarse el test de prueba rápida el pasado lunes.

“Hoy di positivo, Laura también. Estamos bien, siguiendo las reglas y con Dios a nuestro lado”, reveló en una publicación a través de su cuenta de instagram.

El presentador del programa el “Show del Medio Día”, narró que sintió leve síntomas desde el pasado sábado pero que actualmente se encuentra asintomático.

"Buenas tardes.. El sábado empecé tibio, el domingo un poco cortadito, más nada. El lunes me hice la prueba rápida y salió negativo. Pero seguía sintiéndome tibio, pedí un PCR y hoy llegó (a todo esto sigo asintomático). Fui al este a darle antes de anoche al cumple de mi hija que me lo suplicó, no quería riesgos, aún estando negativo, por estar tibio. La abracé con mascarilla por si acaso, y estuve un rato a distancia", dijo