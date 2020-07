Los 30 equipos de MLB abrirán temporada 2021 el 1 de abril

La liga lanzó el calendario completo el jueves, dos semanas antes de que comience su temporada 2020 que se ha retrasado y acortado por la pandemia de coronavirus. MLB pretendía comenzar esta temporada el 26 de marzo, su primera fecha de apertura, excepto en los juegos internacionales.

La liga también esperaba que los 30 clubes jugaran el mismo día de apertura esta temporada, pero eso se echó a perder cuando el comisionado Rob Manfred suspendió los entrenamientos de primavera en marzo.

En cambio, el calendario de la temporada regular de 60 juegos está programado para comenzar el 23 de julio, con clubes listos para jugar solo ante rivales divisionales y oponentes regionales interligas: Este LA vs. Este LN, Central LA vs. Central LN, Oeste LA vs. Oeste LN, para limitar los viajes.

Los clubes reanudarán su calendario completo en 2021, y los juegos interligas volverán a alinearse regionalmente.

Los New York Mets serán los anfitriones de los Yankees de la ciudad en Citi Field en el vigésimo aniversario del 11 de septiembre, la primera vez que la Serie del Subway tendrá lugar el 11 de septiembre. Los Yankees recibirán a los Mets durante el fin de semana del 4 de julio.

Atlanta será la sede del 91º Juego de Estrellas el 13 de julio en Truist Park. Es el primer Juego de Estrellas de Atlanta desde que fue anfitrión en 2000 en Turner Field.

MLB también intentó que cada equipo jugara su primer juego el mismo día en 2018, pero dos juegos tuvieron que posponerse debido al mal tiempo.

El último día de la temporada regular será el 3 de octubre.