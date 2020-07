Joven dominicano entre los 500 líderes políticos, ciudadanos y Premios Nobel firmantes de compromiso global por la democracia

El Director Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Jatzel Román, se destaca entre las personas que de manera individual e institucional firmaron el “Llamado a Defensa de la Democracia” que ha reunido a ex gobernantes, académicos, Premios Nobel, sociedad civil y líderes juveniles.

El mismo ha sido coordinado por organizaciones como la Fundación Nacional por la Democracia (NED), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI) de Estados Unidos, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), el Movimiento Mundial por la Democracia (WMD) y la Alianza de las Democracias con sede en Copenhague.

El documento ha sido firmado por los ex Primeros Ministros, Stephen Harper de Canadá; Carl Bildt de Suecia; Jan Peter Balkende de Holanda; Kjell Magne Bondevik de Noruega; John Bruton de Irlanda; Helen Clark de Nueva Zelanda; Jan Fischer de República Checa; Enrico Letta de Italia; Hong-koo Lee de Corea del Sur; Kevin Rudd de Australia y Guy Verhofstadt de Bélgica entre otros.

De igual forma por los Premios Nobel, Mario Vargas Llosa de Perú; Lech Walesa también ex Presidente de Polonia; Muhammad Yunus de Bangladesh; F.W de Klerk de Sudáfrica; Leymah R. Gbowee de Liberia; José Ramos-Horta de Timor Oriental; Juan Manuel Santos también ex Presidente de Colombia; Oscar Arias también ex Presidente de Costa Rica y Wole Soyinka de Nigeria.

A la firma además se suman además figuras como el Doctor Francis Fukuyama, Director del Centro para la Democracia en la Universidad de Stanford; Mark Green, ex Director de USAID y actual Director Ejecutivo del Centro John McCain; Ryota Jonen, Director del Movimiento Mundial por la Democracia y Ray Novak, de la Unión Demócrata Internacional (IDU) entre otros.

“La pandemia de COVID-19 amenaza más que las vidas y los medios de vida de las personas en todo el mundo. También es una crisis política que amenaza el futuro de la democracia liberal. Los regímenes autoritarios, como es lógico, están utilizando la crisis para silenciar a los críticos y reforzar su control político. Pero incluso algunos gobiernos elegidos democráticamente están luchando contra la pandemia acumulando poderes de emergencia que restringen los derechos humanos.” Reza el llamado global.

“La crisis de COVID-19 es una alarmante llamada de atención, una advertencia urgente de que las libertades que apreciamos están en riesgo y que no debemos darlas por sentado. A través de la democracia, los ciudadanos y sus líderes elegidos pueden aprender y crecer. Esto nunca ha sido más importante que ahora. La democracia está amenazada y las personas que se preocupan por ella deben convocar la voluntad, la disciplina y la solidaridad para defenderla. Están en juego la libertad, la salud y la dignidad de las personas en todas partes.” Concluye el abarcador compromiso.