Rosario Espinal afirma clase media fue determinante en resultado elecciones

Santo Domingo.-La politóloga Rosario Espinal calificó de positivo para la democracia que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) haya ganado las elecciones ya que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tenía 16 años en el poder y la democracia electoral necesita legitimarse a partir de la alternancia.

“Pero el PLD no pasó 16 años en el poder porque aquí había una dictadura, ganaba porque la gente votaba por el PLD y no votaba por el PLD porque tenía la cara bonita, no, votaba por el PLD porque hubo un segmento del electorado que quedó traumatizada con la crisis del 2003 en el gobierno de Hipólito Mejía y eso llevó a que el PLD lograra un gran apoyo en las capas media”, aseguró.

Sostuvo que la relación entre el PLD y la clase media se rompió con la explosión del caso Odebrecht y el movimiento social Marcha Verde que pedía fin de la corrupción y de la impunidad. “Eso el PLD nunca lo pudo manejar de manera efectiva, y esperó que se diluyera la Marcha Verde, pero el sentimiento se quedó”, observó Espinal.

La politóloga consideró que con la llegada del PRM al gobierno se podría fortalecer el bipartidismo. “El PLD tuvo la ventaja de gobernar por el crecimiento económico y la estabilidad, pero también le ayudó que la oposición se dividió y esa división de la oposición explica en parte por qué el PLD gobernó 16 años”, subrayó la especialista.

Afirmó que la clase media jugó un papel de primer orden en el recién concluido proceso político. “Esa clase media que se ha sentido cómoda a nivel económico aunque tenga sus expectativas de mejoría, ve la corrupción como un problema y esa clase media es la que inicia el proceso desde el 2017 y es la que sale a votar en estas elecciones”, sostuvo.

La especialista fue entrevistada por el periodista Pablo McKinney en su programa-McKinney- de Color Visión que se difunde los sábados a las 11:00 de la noche.

“No estamos en un nuevo ciclo estamos en un cambio del partido en el poder”

La politóloga consideró que hasta el momento no se puede hablar de un nuevo ciclo político sino que producto de las pasadas elecciones lo que se observa es un cambio del partido en el poder.

“No me atrevería hablar de nuevos ciclos, que han pasado cambios importantes, sí, por ejemplo, que el Reformista y el PRD (Partido Revolucionario Dominicano) hayan colapsado electoralmente, hace reato que colapsaron, pero igual pasó en las últimas elecciones lo que pasa es que pasaron del 5% igual que el rRformista”, sostuvo.

Explicó que si el PRM hace un buen gobierno y se consolida su principal reto es consolidarse como partido en el poder. “Si no logran eso pues la gente le votará en contra y enfrentarán dificultad partidaria y si hace un buen gobierno se consolida como estructura electoral”, apuntó.

En el caso del PLD, dijo que debe aprovechar la coyuntura para renovarse y presentar una oferta más o menos renovada, entonces habrá dos fuerzas en el escenario. Sobre la Fuerza del Pueblo dijo que uno de los problemas de los partidos es el caudillismo. “Este país necesita expresidentes que se dediquen a fortalecer sus organizaciones partidarias, desde mi punto de vista que Danilo Medina salga sin poder volver, es bueno, sé que mucha gente anda por ahí diciendo que Danilo se embromó porque no volverá, pero es bueno que no pueda volver para que utilice su experiencia para fortalecer su partido”, subrayó.

En el caso de Leonel Fernández sostuvo que es el último caudillo ilustrado de la política dominicana porque ahora los futuros gobernantes tendrán otro perfil. “Los futuros presidentes serán empresarios, comediantes, o de la farándula, o políticos de ocupación también, lo que quiero decir es que ya la idea de que tu tienes que gobernar para siempre se ha ido borrando”, sostuvo.

Explicó que la Fuerza del Pueblo es el territorio político de Leonel en el que seguirá luchando para volver a la Presidencia en algún momento. “Se va a dar o no, no lo sé, eso dependerá de lo que ocurra con el PRM y con el PLD; si el PRM y el PLD se mantienen con fortaleza las opciones de Leonel se mantienen más limitada, si el PLD no logra sortear esta situación y se divide, entonces podría ocurrir cualquier cosa”, sostuvo.

Sostuvo que es saludable para la democracia que los principales partidos del sistema trabajen para consolidarse para que haya alternancia. “Si fracasan el PLD y el PRM entonces se cuela cualquier cosa”, advirtió.

Impacto del Covid-19 en la democracia

La especialista en temas políticos y de democracia sostuvo que la pandemia del Covid-19 ha impactado la democracia y que incluso el tema es objeto de análisis a nivel internacional. “Uno de los fenómenos que estamos viendo es que el Covid-19 está reforzando las patrones autoritarios, y ese es un debate que se está dando ahora, si el impacto de la pandemia va ayudar a solidificar la democracia o no”, subrayó.

Sostuvo que otro impacto en la democracia que está manejando es el rol de las redes sociales. “Las redes sociales abren un espacio para que mucha gente se exprese y en una democracia es bueno que mucha gente pueda expresarse y para muchas cosas, pero en el campo de la política se usan mucho para instigar la indignación, para magnificar la indignación para tener seguidores a partir de la indignación”, expresó.

Explicó que la democracia necesita críticas pero que la indignación es otro fenómeno. “La indignación te puede llevar en cualquier dirección política, en cualquiera, la democracia necesita criticidad para tu a partir de un proceso racional poner presión para que se mejore la forma de existir de la democracia”, sostuvo.