Clase artística lamenta muerte de Víctor Víctor

Santo Domingo.- La muerte del artista dominicano Víctor Víctor, a causa de la COVI-19, ha entristecido a toda una nación que amó su música.

Diversas personalidades del arte y el espectáculo han reaccionado de inmediato con mensajes en las redes sociales, recordando al músico, al amigo, y resaltando el legado que deja en la canción latinoamericana.

La Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) lamentó profundamente el deceso del destacado cantautor dominicano Víctor Víctor, la tarde de este jueves por complicaciones de salud a causa del coronavirus.

La institución resaltó que su legado musical trascendió generaciones, destacando por ser de los primeros artistas dominicanos en colocar el género bachata en los escenarios internacionales. Piezas de su autoría fueron interpretadas por grandes artistas como Celia Cruz, Danny Rivera, Angela Carrasco, y otras importantes luminarias de la música.

Temas como “Mesita de noche” , “Te busco” y “Ando buscando un amor”, entre otros, forman parte del cancionero que marcó el éxito de este gran artista que batalló por recobrar su salud.

Miriam Cruz

La música dominicana está de luto, pues ha perdido otro de sus grandes talentos a causa del #covid19. Víctor Víctor, gracias por el legado que dejas en la música. Dios de fortaleza a tu familia. Descansa en paz.

Chiquito Team Band

Hemos perdido uno de los más grandes cantautores de nuestro país. Paz para el alma de Víctor Víctor.

Alex Bueno

¡Descanso eterno para esta gloria nuestra! Victor Victor pasa a mejor vida. Mi agradecimiento eterno por todas tus enseñanzas a lo largo de mi carrera. ¡Descanse en paz, Maestro!

Zoila Luna

Eso no se hace Vitico, eso no se hace. Nos dejas echando carajo, maldiciendo, renegando m. Eso no se hace Vitico porque CARAJO rompe saber que no volvemos a verte, un coqueteo entre la negación y la rabia, entre la incredulidad y la impotencia. Duele amigo, duele. Joder..!

Iván Ruiz

Cuanto lamento tener que confirmar que nuestro Víctor Víctor se nos ha ido. Acaba de confirmarme Dashira Martínez de la plaza de la salud. El Covid nos llevó a Vitico y con el muere una leyenda que le puso alas a la música del corazón y los pies. Descansa en paz Vitico. ( cuidemosnos. ) Dios ilumínanos.

Sergio Vargas

Descanse en paz maestro Víctor Víctor, su legado nunca morirá, gracias por darnos y enseñarnos tanto, la música hoy está de luto... Paz a su alma.

Amable Valenzuela

Fallece uno de los grandes cantautores de América, propulsor de nuestra música del Son y la Bachata a nivel mundial. Víctor Víctor. Tu legado quedará por siempre, en quienes compartimos y vivimos tus canciones.

Eddy Herrera

Se nos apaga otro grandioso artista. Descansa en paz querido #Vitico. Paz a su alma y resignación a su familia y allegados.

Héctor Aníbal

Coño!.... Cuanto te extrañaremos Vitico. Gracias por tu música y por tantos momentos. Vete en Paz hermano.

Felipe Polanco (Borugar)

Waoo, te me fuiste mi hermano; te conocí tarde, pero estos pocos años fueron suficientes para tomarte cariño, un cariño muy especial y te me fuiste hermano!!! Con tantos planes en “carpeta”. Se marcha de este mundo uno de los hombres más auténticos, coherente, ameno y sobretodo, talentoso. Un ser humano que vivió sin poses, sin miedos y con su "forma" especial de ver la vida. Adiós "vitico" que gusto y que honor conocerte, tratarte y compartir contigo varios escenarios.

Tabaré Blanchard

EPD Víctor Víctor. En duelo toda la comunidad del arte y la cultura dominicana. Paz a su alma, su familia, a mí querido Ian y todos sus amigos. #victorvictor.

Jalsen Santana

Irreparable esta pérdida. La música que hizo nos representa en el mundo. Adiós Víctor Víctor.

René Solís

Acaba de fallecer víctima del Covid19 nuestro querido #VíctorVíctor. Paz a tu alma querido #Vitico. Gracias por tanta buena música !! Dios te reciba en su Reino Celestial !!

Kinito Méndez

Wao que lamentable tu partida querido hermano. Recuerdo que hace poco hablamos vía telefónica y me decías que salías pronto del hospital, pero así es la vida el hombre propone y Dios dispone. Hermano ve tranquilo a tu encuentro con Dios que aquí estarás siempre presente a través de tu música y de tus buenas canciones. Tu legado lo guardaremos en nuestras mesitas de noche. Seguimos orando para que Dios fortalezca a toda la familia.

Roberto del Castillo

La República Dominicana acaba de perder hoy uno de sus más grandes cantautores, un gran ser humano, un gran amigo, un gran hermano, una persona admirable. Hoy en su mesita de noche la bachata y el son están componiendo una de sus canciones más tristes. Paz a tu alma, hermano Víctor.

Joseph Fonseca

¡La música tropical pierde uno de los más grandes! Artista, cantante y compositor #victorvictor! Excelente ser humano! Mi más sentido pésame a la #RepúblicaDominicana.

Krisspy

Lamento mucho la partida de nuestro hermano Víctor Víctor. Gran cantautor dominicano. Te extrañaremos hermano. Me uno al dolor de sus familiares.

Milly Quezada

R.I.P. maestro.

Milagros German

Se me dañó este día...

Se nos fué Víctor.

Nos vamos quedando solos.

Solos de artistas, de sensibilidades, de defensores, de creadores.

Qué día tan triste.

Se nos fue Vitico. Y el día no puede terminar peor.

Porque hoy, esta noche, en nuestro cielo dominicano, se nos apaga una estrella.

Héctor Acosta

Me uno al luto nacional por la partida de mi amigo y colega Don Víctor Víctor. Paz a su alma.