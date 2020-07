Enfermeras dicen Hospital Estrella Ureña no está en condiciones para recibir pacientes COVID

Santo Domingo, R.D.- Con la consigna "A nuestras autoridades que nos escuchen ya" las enfermeras del Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago, pidieron hoy al Ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que evalúe dicho centro antes de instaurar el área para atender pacientes positivos por el Covid19, como fue anunciado.

"Nosotros hemos ido a ver el área y entendemos que no procede, porque es un hospital viejo donde la infraestructura no está adecuada para recibir a este tipo de paciente tan complejo" Así lo expresó Antonia Rodríguez, presidenta del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (CODOPENF).

Dijo además que en ese hospital, que es referencia de la región norte del país, se atienden pacientes con otras condiciones de salud y pueden contagiarse del virus.

"Qué vamos hacer ministro de salud? a matar a los pacientes que vienen a este hospital, no por el Covid, sino por la imprudencia suya, de escoger este centro que no tiene las condiciones físicas para pacientes positivos del virus".

Expresó que en dicho hospital se atienden pacientes con diferentes condiciones de salud, entre ellas: pacientes de hemodiálisis, coronarios, parturientas y que el Covid19 es un virus fuerte, invisible, pero, letal.

"No tenemos agua suficiente, en el área que piensan seleccionar no cuenta con una buena climatización, y como no tenemos climatización se supone, señor ministro, que se van a gastar millones para eso". Afirmó la licenciada Esperanza Zayas

Las profesionales de la enfermería sugirieron que se identifique un solo espacio para la región del Cibao a fin de acoger estos pacientes y no que se utilice un poquito de lugar en cada lado, porque los pacientes con otras condiciones que visitan los diferentes centros de salud tienen temor a infectarse de esta letal enfermedad.

Dijeron que los pacientes que se admiten en el hospital entraran por el mismo lugar por donde sacan los fallecidos y que tampoco cuentan con un baño digno para el personal de enfermería, donde puedan asearse.