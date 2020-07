Familiares piden aclarar muerte de enfermera en una liposucción

Santiago. El sueño de Kimberlyn Cornelio de graduarse con una licenciatura en Enfermería en la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA terminó la noche, al fallecer tras someterse a una liposucción en un centro de salud de esta ciudad.

Kimberlyn Cornelio, de 23 años de edad, residía en el sector Villa Rosa, en el distrito municipal Santiago Oeste laboraba en el Centro Médico Cibao, en el mismo lugar donde fue intervenida. También trabajó en el hospital periférico de Cienfuegos. El próximo día 21 de este mes cumpliría los 24 años.

Argentina Liriano, abuela de la víctima y quien al igual que su nieta ejerció como enfermera, dijo que pusieron el caso en manos de abogados, debido a que creen se trató de mala práctica.

Ángela Moya, amiga de la familia, recordó que recientemente Kimberlyn Cornelio, fue enviada a su casa como parte de las medias preventivas de las autoridades del hospital periférico, debido a que ésta presentaba un cuadro asmático.

“Hasta ahora no sabemos si la cirugía estética fue para ponerse algo o quitarse, aunque ella no estaba gorda”, dice Moya.

El cuerpo de Cornelio fue sepultado el pasado jueves en el cementerio de El Ingenio.

Se cree que la joven enfermera falleció por una trombosis mientras era intervenida quirúrgicamente, aunque el Centro Médico Cibao no ha querido ofrecer informaciones al respecto.

Amigos y parientes de la profesional de la salud han manifestado su pesar.

“Me llena de pena y tristeza despedir a una vieja y querida amiga. No tengo palabras para decirle adiós a una amiga que compartió conmigo tantos recuerdos y momentos felices que aunque ya no con la misma frecuencia, el cariño y los recuerdos llenan de gozo mi corazón ya casi era tu cumpleaños y ahora no estás aquí.

Siempre te recordaré porque fuiste y serás parte de mis mejores recuerdos de la adolescencia”, expresa Yisell Jorge en la red social Facebook.