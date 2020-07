Tres meses de prisión preventiva a Careconflé acusado de agresión sexual

Santo Domingo.- El juez de la oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Josue Miguel Crispin Abad, Careconflé, acusado de acoso y agresión sexual.

Careconfle había sido denunciado meses atrás por varias jóvenes en una cuenta de Instagram llamada "Recklessthoughtss" que alegadamente contaba las experiencias supuestamente vividas por cada una.

Una de la jóvenes que compartió su historia en la cuenta narraba, "Tenía 14 años y el se ofreció amablemente a llevarlo a mi casa, mis padres trabajaban, mis hermanos estaban en la universidad y yo estaba con la muchacha del servicio, el desde que entró a mi casa puso un dinero en la repisa de entrada y comenzó a besarme, yo me aparte y el insistió hasta llevarme al baño de visitas, puso seguro y ahí procedió... tú me preguntaras por qué no lo detuve?, yo estaba en shock, realmente no sabía que hacer nunca había vivido una experiencia así y no me habían hablado de lo que era acoso sexual".

La joven continuó expresando "Mientras me tocaba yo estaba llorando y el nada de importarle, cuando terminó salió derecho de mi casa y nunca volví a saber de el. Sabes lo que es una muchacha de 14 años tener que beberse un anticonceptivo de emergencia? Hoy tengo 19 y todavía me persigue esa pesadilla".

Hasta el momento son dos las querellantes, una de ellas aún menor de edad. Según el relato de la fiscalía, Crispin Abad, acosó y agredió sexualmente a la adolescente, a través de las redes sociales y presencial, en 2017, cuando tenía 14 años.

Los hechos habrían ocurrido entre el 2017 y 2018.

La segunda querellante también narró que fue contactada a través de instagram y que alegadamente recibió varias propuestas sexuales por parte del imputado.