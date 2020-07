Juan Carlos Pichardo Jr. y su esposa Carmen Paniagua serán padres de una niña

El humorista Juan Carlos Pichardo Jr. dio a conocer en sus redes sociales que él y su esposa, Carmen Paniagua, esperan la llegada de una nueva integrante en la familia: serán padres.

A través de un video colgado en su cuenta de Instagram (@jcpichardo01), el también actor se mostró en una alfombra verde que simulaba un campo de golf, y al golpear la bola, los destellos de polvo rosa anunciaban que tendrán una niña que se llamará Carmen Sophía.

“Creo que nuestras caras expresan la felicidad más que un captión!!!! Feliz y orgulloso de tenerte como esposa @carmenpaniagua, sin duda, serás la mejor madre de nuestra Carmen Sophía”, escribió Pichardo en un segundo mensaje que acompañó con varias fotos del momento.

Juan Carlos Pichardo contrajo matrimonio con la arquitecta Carmen Paniagua en una íntima ceremonia por la pandemia del coronavirus, el pasado mes de mayo.

La noticia de la boda la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde mostró varias imágenes de algunos momentos de la boda.

“Quizás no fue como lo planeamos, quizás hubiésemos querido tener a todos nuestros invitados como lo soñamos, pero en medio de toda esta pandemia Dios nos permitió tener algo mejor que lo soñado, cuantas emociones vividas, cuanto derroche de amor aun solo con nuestros familiares más cercanos, pero fue perfecto, nos dimos cuenta que lo único que faltaba para que todo fuera a la perfección, era el amor que sentimos el uno al otro y la presencia de Dios en nuestra boda, sin Él nada hubiese sido posible…”, reveló en ese momento.

Relató que un grupo de expertos, con todas las precauciones de lugar, “convirtieron la casa en un sueño, pero gracias a esto hoy pudimos soñar despiertos”.

“Había escuchado mucho que el amor todo lo puede, pero hoy lo confirmo, donde los protagonistas fuimos nosotros, las risas, las lágrimas, tantas emociones que no existe dinero en el mundo que las pueda comprar, hoy te conviertes en mi esposa, llega el final de una etapa y el comienzo de otra no menos importante, eres la gran mujer que me hace un gran hombre y como siempre te he dicho: eres lo que nunca imaginé, pero si la mujer que siempre soñé tener a mi lado. Juntos nos ganaremos el mundo con Dios delante. Te amooo @carmenpaniagua mi esposa, mi #eshoamore”, dijo en las redes sociales luego de contraer matrimonio.