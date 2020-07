Abel Martínez estable, de buen ánimo y trabajando desde su habitación 

Santiago. - El doctor Daniel Rivera, director de la Clínica Unión Medica del Norte, dio a conocer en la mañana de hoy detalles sobre el estado de salud del alcalde Abel Martínez, quien se encuentra recluido en ese centro de salud después de haber sido diagnosticado con el virus Covid-19.

El doctor Rivera indicó que Martínez, amaneció muy bien en el día d hoy, está estable y dijo que su condición de persona joven, que se mantiene ejercitándose le ha ayudado mucho en su recuperación.

Estas son las declaraciones textuales del doctor Daniel Rivera:

“Está muy bien, en el de hoy está estable, se sabe que es una persona joven, hace ejercicios y eso es importante para la enfermedad, lo he visto que está trabajando desde aquí, porque él está en aislamiento de internamiento, no en cuidados intensivos, sino en una habitación donde se le ponen los biológicos y los medicamentos, porque ya estaba previamente llevando un tratamiento de hogar y su neumóloga, que es de aquí de esta institución, quiso ingresarlo para terminar los tratamientos que se utilizan para reforzar, porque séptimo, octavo y noveno días son importantes, pero actualmente en el día de hoy, está en buen estado de ánimo y está trabajando aquí adentro, no se complicó, el sigue tranquilo y está oxigenando bien”.

El alcalde Abel Martínez se encentra recluido en dicho centro de salud desde el pasado viernes.