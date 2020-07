COVID-19 provoca 30 muertes y 1,462 casos nuevos en un día

Ayer los hospitales y clínicas del país que atienden casos de coronavirus solo disponían de 4 por ciento de camas de internamiento; hay 252 en UCI.



El jueves puede considerarse uno de los días más letales de la pandemia que azota al país desde marzo pasado. Los datos oficiales indican que ese día se reportaron 30 nuevas defunciones atribuidas al COVID-19 que vienen a sumarse a un largo listado de 1,036 vidas perdidas en los últimos cuatro meses.

No obstante, el director ejecutivo del Comité de Gestión Sanitaria para el Combate del COVID-19 y asesor del Poder Ejecutivo en la materia, Amado Alejandro Báez, explicó que las defunciones que aparecen registradas en los boletines no necesariamente corresponden a ese día. “Los reportes diarios de muertes no son muertes diarias, solo fecha reportada (y atrasos) como hoy”, dijo el especialista, quien resaltó que la tasa de letalidad del país se mantiene en 1.8%, mientras a nivel mundial este indicador es igual a 4.2% lo que refleja el impacto positivo de las intervenciones y el tratamiento que reciben los pacientes dominicanos.

Mientras tanto, el panorama hospitalario continúa empeorando. Ayer, las clínicas y hospitales habilitados para tratar la enfermedad, sólo contaban con el 4 por ciento de las camas de internamiento disponibles, ya que el 96 por ciento restante está ocupado por 3,502 pacientes, de los cuales, hay 252 en condiciones críticas que han sido recluidos en Unidades de Cuidados Intensivos y 115 han requerido respiración asistida.

Por si todo esto no fuera poco, de las 3,961 pruebas PCR realizadas ese día, 1,462 arrojaron un resultado positivo, lo que significa que 36.90 de cada 100 personas que se realizaron la prueba resultaron infectadas, porcentaje que se acerca a la tasa de positividad de las últimas cuatro semanas que ayer se situó en 31.83%.

Ministro dice 31.83% ha contraído el virus; epidemiólogo lo refuta

Según el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, este porcentaje es extrapolable al grado de contaminación del virus que existe entre la población dominicana.

Sin embargo, el epidemiólogo y salubrista Carlos Féliz Cuello, dijo a elCaribe que el dato ofrecido por la máxima autoridad sanitaria del país es erróneo ya que la tasa de infección de un país no se mide por la positividad, sino que está vinculada a la cantidad de casos clínicos, subclínicos e incubación de la enfermedad, lo cual se determina mediante un estudio serológico de inmunidad nacional.

En ese sentido, el doctor Báez aclaró en su cuenta de Twitter que la seroprevalencia del país, conocida como la manifestación general de una enfermedad dentro de una población definida en un momento dado, medida con análisis de sangre, es de aproximadamente 4%.

El doctor Féliz, agregó que partiendo de los datos ofrecidos por el ministro, más de tres millones de dominicanos habrían sido infectados e inmunizados por el virus, lo cual es técnicamente imposible, tomando como base los propios datos oficiales que indican que a la fecha se han infectado 59,077 personas.

El galeno explicó que como cada infectado tiene el potencial de infectar a dos o tres personas, el país tendría alrededor de 177 mil casos positivos.

El funcionario sostuvo que en la encuesta serológica que lleva a cabo la Dirección General de Epidemiología (Digepi) ya se ha tomado información de más del 75% de la población y que ayer se realizaba la labor de campo en las provincias de Montecristi y Dajabón.

En ese sentido, el doctor Féliz afirma que dicho levantamiento busca demostrar los niveles de anticuerpos desarrollados por la población durante el curso de la pandemia.

258 trabajadores salud infectados

Según los datos del boletín 127, unos doce trabajadores de la salud se infectaron con el virus en las últimas 24 horas, con lo cual, el total acumulado asciende a 258, con predominio del sexo femenino.

La mayor cantidad de los nuevos casos se concentra en el Gran Santo Domingo, que ayer sumó 896 infecciones. De los 59,077 personas que han sido diagnosticadas con el coronavirus, 30,416 cursan actualmente la enfermedad y 27,625 han sido dados de alta.

Citas para PCR están para septiembre y octubre

Carlos Féliz Cuello afirmó que tanto la infraestructura como el personal de los laboratorios donde se hacen las prubas se han visto desbordados por la sobredemanda, lo que ha obligado a la suspensión de las tomas de muestra y a la programación de citas para los mses de agosto y septiembre. Dijo que estas pruebas se pueden hacer directamente en las viviendas, escuelas y hasta en centros deportivos con condiciones, pero alertó de que no se debe llamar a su realización de forma masiva porque se corre el riesgo de infectar a un número mayor de personas sanas. El especialista, que ha criticado la laxitud del actual estado de emergencia, consideró que no solo debe incrementarse el número de pruebas diarias de forma consecutiva para determinar el grado de afectación de República Dominicana, sino también diagnosticar a todos los miembros de una familia donde haya un caso sintomático.