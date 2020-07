Todavía no sofocan fuego en Envases Mundial

El jefe de Bomberos de Haina, Manuel María, informó este lunes que no se ha podido sofocar en su totalidad el fuego que afectó el pasado domingo la empresa Envases Mundial.

A pesar de que, María estimó que las primeras horas de este lunes sería sofocado, este indicó que será la tarde del martes cuando culminarán, porque todavía se están enfriando debido a unos derrumbes que hubo dentro de un sótano.

“El lugar tiene mucha resina sintética y hay muchos escombros encima. Estamos tratando de romper para llegar al fondo, ya lo que nos queda es enfriamiento”, dijo.

En el lugar continúan trabajando dos unidades de bomberos de Haina, una de Nigua y un camión del Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

Puntualizó que todavía no tiene un estimado de las pérdidas pero que son muy cuantiosas. “Ni la empresa puede decir el valor de lo que ha perdido debido a todos los escombros, hasta que no se remuevan no se sabe”.

Envases Mundial es una empresa, que distribuye envases plásticos para otras fábricas locales que comercian lubricantes para automóviles. El incendio consumió más del 95% de su infraestructura.