Servicio Nacional de Meteorología emite aviso de tormenta para Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este martes un aviso de tormenta para Puerto Rico e Islas Vírgenes ante el posible desarrollo del Invest 92L, una onda tropical que se espera llegue a la isla mañana.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes informó que comenzará a emitir boletines sobre el posible desarrollo del ciclón número nueve de esta temporada de huracanes.

El fenómeno natural se encuentra a unas 585 millas de las islas de Sotavento, con vientos sostenidos de 40 millas por hora. De acuerdo con el SNM, se mueve a una velocidad de 23 millas por hora.

Jul 28: Tropical Storm Warning issued for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands.

Aviso de Tormenta Tropical para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/nynvDxM5T5

