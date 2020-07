Tatis pegó triple y remolcó tres en la victoria de San Diego

SAN DIEGO. El dominicano Fernando Tatis Jr corrió alrededor de las bases en un triple de tres carreras que culminó un rally de cinco carreras y Trent Grisham pegó su primer cuadrangular con los San Diego Padres, quienes vencieron ayer 6-2 a los Arizona Diamondbacks para llevarse tres de cuatro juegos en su serie inaugural.

Los Padres, que sienten que están preparados para tener éxito en esta temporada reducida de 60 juegos, superaron 21-9 a los Diamondbacks en los cuatro encuentros.

San Diego no ha llegado a la postemporada desde que ganó títulos consecutivos de la División Oeste de la Liga Nacional en 2005 y 2006. No ha tenido una temporada ganadora desde 2010.

Los Padres anotaron cinco carreras en la cuarta entrada antes de que Luke Weaver (0-1) registrara un out.

Lo más destacado fue cuando Tatis mandó la pelota al muro del jardín central, produciendo tres carreras para darle a San Diego una ventaja de 6-2. El dominicano se lanzó a la tercera base y su casco salió volando.

Los Diamondbacks se habían puesto 2-1 ante el zurdo Joey Lucchesi con dos outs en el tercer capítulo. Starling Marte pegó un doble al central, justo fuera del alcance de Grisham, para impulsar a Nick Ahmed, quien se embasó con un sencillo. Eduardo Escobar pegó un sencillo y Marte anotó.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 4-1, Starling Marte de 3-2 con una anotada y una remolcada. Por los Padres, los dominicanos Tatis Jr de 4-2 con tres impulsadas, Francisco Mejía de 2-0 con una anotada y Manny Machado de 3-1; el curazoleño Jurickson Profar de 1-0 ,y el venezolano Edward Olivares de 3-1 con una anotada y una producida.

Teóscar conduce a Toronto

El dominicano Teóscar Hernández disparó dos de los cuatro jonrones solitarios de los Azulejos de Toronto, que anoche vencieron 4-1 a los Nacionales en su casa en Washington.

Rowdy Tellez y Danny Jansen también la sacaron para los Azulejos, que anoche estaban sin dos de sus principales jugadores, el cerrador Ken Giles y el paracorto Bo Bichette.

Toronto mejoró su marca a 2-2 y los campeones Nacionales tienen registro de 1-3 en el inicio de campaña.

También anoche, pero en Oakland, Mark Canha se voló la barda por primera vez en esta campaña, Chris Bassitt escapó de una situación de casa llena y los Atléticos de Oakland vencieron 3-0 a los Angelinos de Los Ángeles mientras los equipos concluyeron su primera serie de la campaña.