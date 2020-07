El Pentágono retirará 11.900 tropas de Alemania y dejará 5.600 en Europa

Washington.- El secretario de Defensa der EE.UU., Mark Esper, informó este miércoles que retirará 11.900 militares de Alemania, de los cuales 5.600 se reubicarán en otros países de la OTAN, principalmente Bélgica e Italia, y otros 6.400 regresarán al país, dentro del plan del presidente estadounidense, Donald Trump.

"El actual plan del Comando de Europa reubicará aproximadamente 11.900 efectivos militares de Alemania -de unos 34.500 existentes- de manera que se fortalecerá la OTAN y asegurará la disuasión de Rusia", indicó Esper en una comparecencia ante los periodistas en el Pentágono.

De estos 11.900, casi 5.600 serán trasladados a otros países de la OTAN, y cerca de 6.400 retornarán a EE.UU., aunque muchos de estos o unidades similares llevarán a cabo despliegues rotativos de regreso en Europa.

Esper agregó que también se moverán varios de los centros de operaciones fuera de Alemania y compartirán ubicación con socios de la OTAN como Bélgica e Italia, lo que mejorará "la eficiencia operacional y disponibilidad".

Sobre los tiempos, ofreció un horizonte amplio al apuntar que "algunos de estos movimientos podrían producirse en semanas" mientras que "otros tomarían más tiempo".

Trump anunció a mediados de junio su intención de reducir el número de tropas estadounidenses en Alemania, en represalia por el insuficiente gasto en defensa de Berlín y por, a su juicio, aprovecharse de EE.UU. en cuestiones comerciales.

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario insistió hoy en la idea de que Alemania es "morosa" porque destina menos de un 2 % de su producto interior bruto (PIB) a defensa, la meta que se han fijado los países de la Alianza.

"Alemania es morosa. No ha pagado sus tasas, no ha pagado sus tasas de la OTAN. No tienen intención de pagar y se han aprovechado de EE.UU. durante muchos años en comercio, en defensa y en todo lo demás. Yo estoy aquí y los he puesto de derechos. Pero Alemania debe miles de millones de dólares a la OTAN, ¿por qué deberíamos dejar nuestras tropas ahí?", manifestó Trump.

Estados Unidos tiene desplegados actualmente unos 52.000 efectivos en las bases alemanas, de los cuales unos 34.500 son soldados en activo y el resto son empleados civiles del Departamento de Defensa.

Alemania es el país de Europa con más tropas estadounidenses, seguido de Italia, el Reino Unido y España. Esos militares llevan en territorio alemán desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y, en tiempos de la Guerra Fría se consideraron como una fuerza de contención frente a la Unión Soviética. EFE