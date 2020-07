Transición se pone tensa por acciones del gobierno saliente

De manera extraoficial se han conocido decretos con diversas decisiones en el periodo de la transición que han generado cuestionamientos en la opinión pública.



Las acciones del gobierno saliente de manera inconsulta, como los ascensos en las Fuerzas Armadas, el decreto que autoriza la construcción de un aeropuerto en Punta Cana y cambios en el Ministerio Público, han provocado reacciones en las autoridades electos que han advertido que las decisiones que se hayan ejecutado en el periodo de transición serán revisadas, lo que ha generado tensión en el proceso de transición que había iniciado en armonía.

Funcionarios de primera línea del próximo gobierno como los nominados para la Consultor Jurídico, Antoliano Peralta y para ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, han advertido que las decisiones que se han tomado en la transición serán revisadas y que las se hayan tomado en violación a la ley serán dejadas sin efecto.

Peralta también advirtió que el borrón y cuenta no nueva con relación a los actos dolosos que se hayan cometido en el Estado no está en la agenda del próximo gobierno. “Si lo que se dice que está ocurriendo en el ámbito del Ministerio Público es como lo cuentan, nos da a entender que algunas personas piensan que el mundo acaba mañana”, declaró en su cuenta de Twitter el pasado sábado cuando corrió como pólvora la información sobre remociones en el Ministerio Público.

La tensión inició desde el pasado viernes cuando se filtraron informaciones sobre ascensos a generales en la Fuerzas Armadas incluido un hermano del excandidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. “Deben ser revisadas, pero hasta que no la revisemos no sabemos si hay alguna irregularidad. Lo que sí les puedo decir que esos ascensos aunque están en las atribuciones del presidente actual no parecen ser prudentes, porque en las acciones gubernamentales hay algunas que son legales, ilegales e imprudentes”, expresó Peralta.

Agregó que “todo lo que sea contrario a la Ley, es revisable y revocable. Ahora bien, todo lo que se haya hecho en conformidad a la Ley hay que respetarlo”.

De su lado, el nominado para director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, advirtió que todos los procesos de compra que se hayan hecho en la transición serán revisados y que insistir en hacer compras de cosas innecesarias en este momento es un acto de imprudencia por parte del gobierno.

Paliza ha dicho que las decisiones del gobierno sobre los ascensos y la construcción de obras no han sido consultadas con el presidente electo, Luis Abinader y que todas esas decisiones serán revisadas a partir del 16 agosto cuando el Partido Revolucionario Moderno (PRM) asumirá las riendas del Estado.

El ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, justificó los ascensos y la inauguración de obras porque “esta gestión de gobierno concluye el 16 de agosto a las 10:00 de la mañana”.

“Una gestión de gobierno es de cuatro años...Hay una serie de proyectos y obras que tienen su curso normal, no se aprobaron de la noche a la mañana”, subrayó el funcionario. El presidente Medina ha inaugurado diversas obras en los últimos días y hasta el 16 agosto contempla una lista de 300 proyectos que incluyen la termoeléctrica Punta Catalina que inaugura hoy. Pepín aclaró que esos eventos se están realizando guardando las normas de salud para evitar el contagio por el Covid-19 como el distanciamiento social y el uso de mascarillas

Cambios en Ministerio Público, bajo críticas

Los cambios en el Ministerio Público que supuestamente se están produciendo en el proceso de transición han provocado críticas de miembros de esa institución como la fiscal Yeni Berenice Reynoso. “El Consejo Superior del Ministerio Público debe dejar sin efectos los ascensos realizados en las últimas horas. Los indicios de ilegitimidad de los mismos hacen daño a la carrera”, escribió en su cuenta de Twitter el 25 de este mes.