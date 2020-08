CMD exige pago de incentivos por Covid-19 y salario

Médicos y enfermeras protestaron ayer de manera pacífica frente al servicio Nacional de Salud (SNS), en demanda de que el gobierno cumpla con el pago salarial de unos 18 mil galenos a nivel nacional.

Durante la concentración, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, pidió a las autoridades cumplir con las remuneraciones económicas y los acuerdos previamente firmados, ya que, tampoco a algunos médicos les han sido entregados los incentivos por la Covid-19 que prometió el Poder Ejecutivo en meses pasados.

“El Colegio Médico Dominicano eleva su protesta por el abuso y descaro de este Gobierno y de la dirección del Servicio Nacional de Salud, de que sistemáticamente todos los meses valiendo de excusas vanas se les está pagando a los médicos una semana o diez días después del 25 de cada mes”, dijo Suero.

“En este caso, hace siete días que debieron haberle pagado a los médicos y eso no ha sucedido. Con que cara este gobierno le puede exigir a un médico que amanece al lado de un paciente con la COVID-19 en una Unidad de Cuidado Intensivo, que asista con buena cara y que no se queje”, añadió.

El representante de los galenos indicó que muchos de sus colegas han tenido que recurrir a la solicitud de préstamos para sostener sus gastos fijos. “Nosotros tenemos nuestras necesidades. Aquí hay médicos que no tienen con qué pagar la energía eléctrica, teléfonos, tarjetas, el alquiler de sus viviendas y su alimentación”, señaló.

Calificó de vergonzoso e intolerable el hecho de que los profesionales de la salud continúen trabajando sin las debidas herramientas, arriesgando sus vidas y no que encima de eso tampoco les paguen sus salarios a tiempo.

Denunció nuevamente las malas condiciones sanitarias y la saturación en los hospitales. “La situación del sistema de salud no se puede agravar más de que esta porque ya es demasiado grave. Aquí no hay salud. Esto es un tollo en materia sanitaria. No hay donde internar un paciente más”, indicó.