Desborde del río Jaya provoca fuertes inundaciones en SFM; decenas de familias están aisladas

SAN FRANCISCO DE MACORIS. - Decenas de familias aisladas, casas destruidas, árboles derribados, cuantiosos daños en los sectores más vulnerables de esta ciudad es el panorama que se vive en esta ciudad, producto de los fuertes aguaceros que han estado cayendo en el país y de manera especial en esta ciudad donde el rio Jaya ha provocado grandes estragos

La situación es alarmante en los sectores como el barril Azul, La ceniza, Ugamba, Santa Ana, La Altagracia y otros que han sido castigado por los torrenciales aguaceros y la crecida del rio Jaya que esta madrugada penetró a decenas de viviendas que se encuentran en la margen del mismo.

Humildes familias que han sido afectadas narraron que lo han perdido todos, pues no pensaban que el rio podría llegar hasta sus viviendas. El drama es devastador, y en los frentes de las viviendas solo se observaban a sus propietarios tratando de limpiar algunas de sus pertenencias que pudieron salvar cuando las embravecidas aguas arroparon todos.

‘’A mí no me quedó nada, se me fue mi cama, los mueblecitos, pues tenía que salvar a mi hijo comentó una señora del sector barrio Azul cuando carga a su infante.

La fuerte corriente del Río Jaya, en su cruce por el sector Ribera del Jaya, arrasaron la cisterna de una vivienda ubicada en las proximidades del puente de ese populoso sector.

Los residentes en el lugar explican que por el momento las autoridades no han acudido en su auxilio, pese a que le han llamado en múltiples ocasiones.

Escenas de dolor se observan en los rostros de las familias han resultado afectadas, luego del desbordamiento del río, a consecuencia de los torrencial tras el paso de la tormenta tropical Isaías.

Los residentes en esos lugares viven momentos de angustia y desesperación al ver sus casas inundadas de agua, cuyos dueños lograron salvar parte de sus ajuares y otros salieron despavoridos para evitar mayores consecuencias.

Los prolongados aguaceros han aumentado el caudal del principal rio de esta población, cuyas aguas además han penetrado al residencial Neftaly III, ubicado en la salida hacia Santo Domingo.

También las lluvias han inundado a decenas de viviendas en las comunidades Guiza y Hondura por el desbordamiento de ríos y cañadas de la zona

Brigadas de la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos se presentaron a los lugares afectados¸ donde han procediendo a retirar los escombros, incluyendo algunos árboles que se derribaron. Por el momento las autoridades no han reportado daños humanos. los aguaceros continúan en la zona, lo que podría agravar más la situación de los residentes en lugares vulnerables

El paso de la tormenta tropical Isaías, ha provocado que en esta región las actividades se hayan reducido.

Residentes en el barrio Ugamba, acusaron las autoridades de indolentes, ya que las autoridades se comprometieron a construir el puente y todos quedó en promesas.

Se recuerda que el pasado año la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) dio el primer picazo para la construcción del puente, pero nunca lo iniciaron.