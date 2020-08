Richard Branson

(Décima cibaeña)

Ei pobrecito mainate

Ha pedido un pretamito

Su boisillo ta chiquito

No le da ni p’aguacate

Decansa ahora en un catre

Pensando en suj avione

No se acueida, son montone

Solo el Virgin Group lo sabe

L’azafata dan casabe

Y éi, un chinchín de molondrone.

Lo ma de 4 mil millone

De Richai Branson el inglé

No lo puede contá uté

Pue pasan de do fuigone

Puede uté comprai totone

De aquí hata que se muera

Pue mantenei mil ecuela

Y a todo su vecindario

Éi dijo, no e necesario

Solo e pa mí y mi suegra.