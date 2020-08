Que desaparecerá la prensa escrita…Que el libro pasará a ser pieza de museo…Que ya no existen los grupos literarios ni las tertulias cafetarias… Que basta un mensaje de no más de cuarenta palabras para comunicarse… Que Google permite saber todo lo que se quiera…Que las decisiones de los gobiernos se comunican al pueblo vía Twitter… Que ya no hay amigos, ni lectores, ni simpatizantes, sino seguidores en las redes… Que con Amazon ya no tienes que ir al Conde, a la Mella o a la Duarte…(¡Protesto!... ¡Viva la vida como era!... ¡Abajo la dictadura de Bill Gates y su pandilla!..¡Confieso sin rubor que soy un reaccionario!).