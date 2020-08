¡Caramba! Murió Abelito Madera

1.- Procedo a escribir estas líneas consternado por la pena que me ha causado la infausta noticia de la muerte de mi amigo de siempre, el doctor Abelito Madera Fernández.

2.- Me domina la congoja. Estoy bajo la influencia del más completo abatimiento; en el fondo de mi alma sé que tiene que ser así, porque conocer del fallecimiento de un amigo entrañable, como lo fue Abelito para mí, la tribulación me hace perder el ánimo, me derrumba por completo.

3.- Recordar a Abelito, es traer a la memoria mi juventud, la época de estudios, el accionar político, así como a sus amorosos padres Fefita y Marino, y la buena amistad con sus hermanos Leo y José Joaquín.

4.- Cuántos momentos pasamos juntos Abelito y yo. Compartiendo la buena lectura; comentando de cine y de política. Fueron muchas las madrugadas que ambos dedicamos a preparar las materias para cada uno en su curso, recibir los exámenes a nivel universitario.

5.- Son tantos los episodios de mi vida que compartí con Abelito, que en este instante de aflicción prefiero no exponer, porque en verdad me siento anímicamente postrado, y a la vez indignado porque, por cuestiones de vulnerabilidad ante la pandemia, debo mantenerme confinado.

6.- Solamente me resta decir que siento mucho la pérdida de Abelito, de quien siempre conservaré gratos recuerdos.