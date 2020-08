Padre Mario de la Cruz: el inicio del año escolar no se puede postergar

Santo Domingo.- El padre Mario de la Cruz Campusano, vicario episcopal de la Pastoral Familia y Vida consideró este jueves que el inicio del año escolar 2020-2021 no se puede postergar por entender que la educación es una necesidad básica de los seres humanos.

Cruz Campusano, quien es director del Colegio Arroyo Hondo, entiende que por causa de la pandemia provocada por el coronavirus, las condiciones no están dadas para un inicio presencial, sin embargo, abogó para que las aulas sean preparadas y los maestros puedan impartir la docencia de manera virtual.

“No podemos dejar mucho tiempo para el inicio porque eso va a influir negativamente en nuestros niños. Debemos iniciar de manera virtual hasta que se pueda presencial”, expresó el reverendo De la Cruz Campusano a elCaribe.

Insistió que el inicio del año escolar no puede pasar de la primera quincena de septiembre, por lo que indicó que las autoridades deben analizar los efectos que pudieran causar su suspensión, como la deserción escolar, crecimiento del analfabetismo y de la pobreza y el incremento del hambre, entre otros.

Sin embargo, el religioso entiende que la mayoría de las escuelas del país no están preparadas para impartir docencia virtual, por lo que recomendó mejorar los métodos y medios. Cree que se deben incluir la radio y la televisión.

“Que donde no se puedan dar clases virtuales reales porque no llega la señal del Internet, están los medios de comunicación como la radio y la televisión. El Gobierno tiene el canal 4, pero también el Estado puede hacer un convenio con los canales de televisión y con las emisoras de radio para que puedan llevar educación”, planteó De la Cruz Campusano, quien consideró que no es complicado llevar señal de Internet donde aún no llega.

Finalmente, el vicario episcopal de Educación llamó a las autoridades educativas analizar y que mediante un conceso de toda la población, se pueda iniciar el año escolar de forma virtual.