Congresista Espaillat junto a instituciones y oficiales electos NY recogerán basura distrito 13

Nueva York.- La acumulación de basura en los cinco condados de esta ciudad se han disparado debido al recorte de 106 millones de dólares del presupuesto del aseo urbano dando lugar a que la recolección de basura se haya reducido un 60%, según reportes de prensa.

Ante la situación, el congresista Adriano Espaillat anunció que junto a instituciones y oficiales electos, iniciarán a partir del próximo sábado y cada fin de semana durante el mes de agosto, el operativo en su distrito 13 “Clean Up Your Block (Limpia tu Bloque) que abarcará los sectores de Inwood, Washington Heights, Hamilton Heights, el Este de Harlem, Central Harlem y el Noroeste de El Bronx .

La labor de limpieza comenzará en la calle 207 con Broadway a partir de las 10:00 de la mañana. Se estructurará en serie de fases, una por cada vecindario, iniciando en Washington Heights e Inwood para la Fase Uno, en las calles y avenidas 207 y Dyckman, 181 y avenidas Saint Nicholas, Broadway y Audubon.

El distanciamiento físico se implementará para cumplir con las pautas y seguridad de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la ciudad y la oficina del propio congresista proporcionarán equipos de protección y personal necesario para los operativos.

Espaillat dijo en un comunicado, “nuestras oficinas están siendo inundadas por llamadas de los residentes en las áreas del distrito que represento, por lo que junto a entidades y funcionarios electos, está respondiendo a las preocupaciones con los operativos de limpieza”, precisó.

Entre las instituciones participantes figuran el Departamento de Sanidad; BID de Washington Heights; Cámara de Comercio de Washington Heights; Junta Comunitaria 12; Corporación de Mejoramiento del Norte de Manhattan (NMIC); The Community League of the Heights (CLOTH); Alianza Dominicana; Caridades Católicas de la Arquidiócesis de NY; Asociación del Colegio de Abogados Dominicanos y Fundación Juan Pablo Duarte.

Entre los oficiales están la presidente del condado de Manhattan, Gale A. Brewer, la asambleísta Carmen de la Rosa y el concejal Ydanis Rodríguez, mientras que los negocios que se han sumado son 809 Bar & Grill; Mamajuana Café Dyckman y Mama Sushi Dyckman.

Quienes deseen participar como voluntarios deben registrarse por correo electrónico [email protected]