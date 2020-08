Delincuentes retoman hackeo de cuentas para robar y usurpar identidad

Santo Domingo.- Varios ciudadanos denunciaron este viernes que han sido “engañados” a través de las redes sociales por supuestos delincuentes que se hacen pasar por sus parientes o amigos para pedirles dinero o sus documentos de identidad.

Explican que al hackaer las cuentas de sus cercanos, les escriben haciéndose pasar por ellos y les solicitan dinero por transferencia o sus documentos personales con el alegato de que enviaron cajas y tanques desde Estados Unidos para que los reciban por ellos.

“Me escribieron por el Facebook de mi amiga de infancia y me enviaron un número para que le escriba por Whatsapp. Cuando le escribí, pensando que era mi amiga, me indicaron lo siguiente: Yo envié al país 3 cajas y 2 tanques para yo misma recibirla pero por problemas de la pandemia tuve que cambiar la fecha de vuelo, hacerme el favor de enviarme una foto de tu cédula para utilizar la entrega a tu nombre para que la agencia en Santo Domingo que haga la entrega hoy mismo”, explicó elCaribe una de las afectadas, quien ya se querelló por ante las autoridades.

Aseguró que al menos tres de sus cercanos fueron abordados a través de mismo número, pero que, en cambio, a ellos les solicitaron dinero.

En la Policía le aconsejaron no hacer compras por Internet y tener siempre a mano el documento de la denuncia en caso de que surja una querella en su contra, porque los delincuentes pondrían usar los datos de su cédula para delinquir con su identidad.

Otra de las víctimas, que pidió discreción de su identidad, explicó que también fue contactado por Facebook “por una amiga”, al igual que el caso anterior, le enviaron un número de Whatsapp. Al contarlo le indicó que presuntamente necesitaba enviar 400 dólares a una amiga y que lo hiciera por ella, que luego se lo reponía.

“Inmediatamente la llamé para que me diera más detalles para depositarle el dinero, pero ella me dijo que no me había pedido nada”, sostuvo.