Lápiz Conciente : “Yo no me creo películas… No quiero artistas locales”

Dijo que, aunque sus seguidores estén decepcionados, siempre serán “lapicistas”

Santo Domingo. - El rapero, Avelino Junior Figueroa Rodríguez, mejor conocido como “Lápiz Conciente”, dijo este sábado, que en estos momentos se encuentra concentrado en su trabajo y que no quiere artistas locales.

“Después se preguntan qué porque es que le llevo la millas, ¿saben porque es que le llevo la millas?, miren la hora que es. En primer lugar, montándole la canción a todo los lápicistas, para no quedarle mal, tengo que estar temprano en labor, siempre hago eso…” expresó en el audiovisual colgado en su cuenta de Instagram.

El rapero aseguró que con el tema “9 días” sepultó a Mozart La Para. “Matamos a todo el mundo en esta vuelta... no se durmió en este país”, sostuvo.

En el video, mostró como estaban los estantes de su tienda y se observaba como solamente quedaban pocos pantalones y algunas gorras. “Yo no sé tú, pero a mí me ha ido bien, miren cómo está eso, donde es que está la ropa, nada más me dejaron los pantalones a chepa”

En otro audiovisual, afirmó que, aunque sus seguidores estén decepcionados, siempre serán “lapicista”, aún después de su muerte.