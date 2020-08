Se cumple primer aniversario del Día de Anthony Santos en Nueva York

SANTO DOMINGO- El Mayimbe celebra hoy 8 de agosto el primer aniversario de la proclama que declara Día de Anthony Santos en la ciudad de Nueva York, por su contribución a la cultura dominicana como cantante y compositor, así como su influencia de convertir la bachata en un fenómeno global.

«Siempre he dicho que cuando uno es fiel a lo que lleva dentro y tiene su fe firme en Dios, él pone en tu camino la alegría y las satisfacciones de logros que puedes llevar en el camino de tu vida. Ese camino recorrido, me dice: ‘’que sí, hoy es un hermoso y gran día en mi vida, el camino que me depara el mañana será mucho mejor‘’ pues, así suceden las cosas cuando tienes a Dios en primer lugar en tu vida», expresó el Mayimbe en modo de agradecimiento.

Continuó diciendo: «Nunca dejaré de agradecer a la alcaldía de Nueva York, y a todas las autoridades civiles y militares que hicieron posible tan alta distinción, la cual dedico y dedicaré siempre a toda la fanaticada y de forma muy especial a mi gente de Nueva York , ciudad esta, que considero mi segunda casa».

El bachatero fue reconocido un día como hoy, por el alcalde de Nueva York, Bill Di Blasio, en un acto en la Gran Manzana, por sus aportes a la música, y a la cultura Dominicana, convirtiéndose en el primera figura en recibir tan alta distinción sin nunca haber residido en la ciudad.

Este acontecimiento al igual que la declaratoria por el Congreso Nacional que declaró a Anthony Santos como embajador de la música popular dominicana sirvió de plataforma para impulsar la declaratoria de la bachata como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad otorgada por la UNESCO en diciembre pasado.

Además, recibió el premio “El Gran Soberano”, “Bachata del año” y “Bachatero del año” en Premios Soberano 2019.