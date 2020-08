Suplidores desayuno escolar protestan frente INABIE

Exigen el pago de compromisos atrasados, que ascienden a cinco mil millones de pesos

Santo Domingo.- Los Suplidores del Programa de la Jornada Extendida del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), realizaron una protesta frente a la sede donde acusaron al director de esa entidad, René Jáquez Gil, de querer confundir a la sociedad diciendo que deja más de 11 mil millones de pesos a las autoridades entrantes, cuando la realidad es otra.

La consultora de MIPYMES, Elizabeth Beriguete, dijo que el INABIE debe más de cinco mil millones de pesos a mil 100 suplidores de las tandas extendidas tienen más de seis meses “sin recibir ni un centavos.

“El director de INABIE, René Jáquez, pretende confundir con datos confusos e irreales a los medios de comunicación y a la opinión pública, pero la realidad es que el INABIE debe millones de pesos a los suplidores y no hemos podido lograr que se nos pague”, añadió.

Dijo que este organismo oficial es el principal responsable de la situación por la que atraviesan los suplidores de las tandas extendidas que, según dijo, afrontan una situación de pagos tardíos, quiebra y exclusiones.

Recalcó que muchos de los suplidores no han recibidos pagos, por lo que no entiende como dice René Jáquez que deja esos millones si aún no le ha pagado deudas de hasta seis meses de atrasos a una gran cantidad de suplidores.

“Alertamos a las nuevas autoridades que es falso de todas falsedad lo que el director de INABIE expresó recientemente de que deja esa institución saneada de deudas”, enfatizó.

“Los suplidores hemos realizados esfuerzos para que nos salden deudas pendientes, esto ha sido imposible hemos perdido más del 50 por ciento del capital de trabajo, producto de la irresponsabilidad de ese señor”, recalcó Beriguete.

Durante una protesta frente a la institución donde participaron suplidores de diferentes provincias del país, expresaron su desacuerdo y exigen a Jáquez que cumpla los compromisos asumidos con los suplidores, los cuales están al borde del colapso.

“Concluimos en que las malas ejecutorias de las autoridades, tanto en lo que respecta a pago como los procesos de licitación, son las causas de la exclusiones, reducciones y quiebras de muchos suplidores en todo el país”, puntualizó la vocera de los suplidores del INABIE.