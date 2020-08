Advierten sobre riesgos de no asistir a citas prenatales durante pandemia

Santo Domingo. - Debido a los recientes casos reportados por el Ministerio de Salud Pública de mujeres embarazadas fallecidas y portadoras del coronavirus, la endocrinóloga, ginecóloga, obstetra, Elizabeth Cruceta de Mestre, del Centro de Neurociencia y Especialidades hace un llamado a todas las mujeres que se encuentran en estado de gestación durante la pandemia del COVID-19, a que no dejen de asistir a sus citas prenatales por este motivo.

La también especialista en el Centro Dominico Cubano, indicó que sin estar viviendo una pandemia, las visitas al ginecólogo si se está embarazada es de suma importancia, ahora con el COVID-19, la relevancia de las citas prenatales es aún mayor para estar alerta ante cualquier anomalía que presente la paciente o el bebé.

“A pesar de que estamos en pandemia, el embarazo no se detiene, y se debe ir a las visitas regulares con el ginecólogo, primero, para saber como viene el bebé, si está o no en salud, además de verificar si la madre está en buen estado y no necesita de ningún suplemento durante el embarazo”, sostuvo la doctora.

Explicó, que uno de los mayores riesgos de obviar las citas de seguimiento prenatales es que durante el embarazo la madre puede padecer de hipertensión o diabetes gestacional, puede desarrollar abortos de repetición por el estrés o partos a pretérmino, que es el parto que sucede antes de la fecha adecuada del nacimiento.

Agregó, que por la pandemia se agrega la alta probabilidad de contraer el coronavirus y si no se detecta a tiempo esto llevaría a severas consecuencias como la pérdida de la vida de la madre y de la criatura.

Los datos registrados por el Ministerio de Salud Pública del 30 de julio, indican que 129 embarazadas han resultado infectados con el COVID-19, de los cuales han fallecido 11 mujeres gestantes.

Prevención

Cruceta, recomendó a las mujeres embarazadas que extremen sus medidas de higiene, tomen sus vitaminas prenatales y que por ninguna circunstancia dejen de asistir a sus chequeos de seguimiento indicado por su ginecólogo.