Sectores RD en NY valoran como excelente labor cónsul Carlos Castillo

Nueva York.- Al concluir sus funciónes de Cónsul General de la República Dominicana en esta ciudad este próximo 16 de agosto sectores representativos fueron consultados para evaluar sus cuatro años de gestión.

Para Eleazar Bueno, presidente de la Junta Comunitaria 12, en el Alto Manhattan, “hizo un trabajo excelente, llevó el consulado al siglo XXl, involucró su gestión a la comunidad y podemos ver que la sede opera igual como la de cualquier país desarrollado”.

El ex candidato alcalde por la ciudad de Paterson-Nueva Jersey Alex Méndez, sostuvo que “su gestión ha sido buena, porque hubo un contacto más directo con la comunidad que en tiempos anteriores. La oficina consular nunca se había involucrado en las actividades comunitarias, en los problemas que le han aquejado y a muchos de ellos se le buscó solución.

Recientemente la Cámara de Representantes de EE.UU. reconoció a Castillo por su excelente labor a favor de la comunidad quisqueyana bajo su jurisdicción. El congresista Adriano Espaillat proclamó en ese entonces: “Ha hecho un buen trabajo, visita los connacionales presos, le da reconocimiento a miles de estudiantes de origen dominicano, llegó al consulado y uniformó el personal, sigue haciendo un excelente trabajo, “he tenido problemas cuando hablo de él al decir que ha sido el mejor cónsul dominicano que ha pasado por NY”.

El reconocido médico Rafael Lantigua, aseguró que “el cónsul ha hecho un gran trabajo, en diferentes facetas, desde crear nuevos servicios hasta trabajar con otros diplomáticos en mejorar la calidad de vida de los latinos en NYC”.

Para Rudy Fuerte, ex presidente de la Asociación Nacional de Supermercados (NSA) en los EE.UU. entidad que agrupa cerca de 800 de estos negocios, “ha hecho una gestión muy favorable para los dominicanos en NY, Castillo es muy preparado”.

El gerente de la empresa “Cibao Meat Products”, Julio Isidor, precisó que “de todos los buenos cónsules que hemos tenido, Castillo es el mejor o uno de ellos. Su gestión es maravillosa, modernizó el consulado, trajo el esquema de estímulo para los empleados, visitaba con frecuencia los dominicanos en las cárceles, sus condiciones humanas y preparación academica le facilitó tener conxeciones con sectores en EE.UU para mejoría de nuestra comunidad.

Ha sido el único dominicano en presidir la Coalición de Cónsules Latinoamericanos (CLACNY), que agrupa 17 países, gestionando un acercamiento más directo con el alcalde y la oficina del gobernador, que se tradujeron en programas y beneficios para la comunidad. Espero que el nuevo cónsul continue su trabajo”, dijo Isidor.

Mientras, el empresario y ex candidato a diputado por el PRSC en USA, Cirilo Moronta, expresó “en el pasado reciente las relaciones entre la comunidad y el alcalde De Blasio no fueron buenas, porque en el 2015 sugirió a los estadounidenses boicotear el turismo de RD. Luego en el 2016 nombran a Castillo y desde entonces buscó acercamiento y trato con De Blasio, la Policía y funcionarios electos neoyorkinos. Ya vemos lo declarado la semana pasada por el Ejecutivo Municipal: “NY tiene la comunidad dominicana más grande del mundo y estamos orgullosos de eso”.

El presidente del PRD en la urbe, Fidel Castilla, sostuvo que “su trabajo fue excelente para la comunidad, estuvo al tanto de la pandemia, gestionó como ningún otro cónsul los vuelos charter para transportar los varados por el COVID-19, estuvo al tanto de los problemas de la comunidad".

Por su parte, Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Taxistas en el estado de NY (NYSFTD) y del consorcio High Class, manifestó “sus funciones han sido extraordinarias, porque ha cumplido con las expectativos dentro de la comunidad en los estados bajo su jurisdicción, los servicios actualizados para que los dominicanos los recibieran a tiempo. Ha trabajado de manera transparente y favoreciendo a los más necesitados”.

Radhames Rodríguez, presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), expresó “hizo buen trabajo, se preocupó mucho por la comunidad, trabajó por la educación, trató de formar y de unir las organizaciones de cada pueblo. Espero se le de contunuidad".

La semana pasada, Castillo afirmó que se va con la satisfacción del deber cumplido, por la puerta ancha y del trato que le ha dado la comunidad al cumplir cuatro años trabajando, acercando la sede consular a los dominicanos, velando por los intereses de los más necesitados y poniendo en alto la República Dominicana.