Michelle Obama: Ser presidente revela quién eres…Trump es el equivocado para EEUU

Santo Domingo.- Tras la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus que ha afectado de lleno a la sociedad, economía y política de Estados Unidos, la ex primera dama, Michelle Obama, afirmó que, Donald Trump es el presidente equivocado para gobernar a los norteamericanos, ya que, a pesar de que ha tenido tiempo suficiente para afrontar la situación, no ha hecho nada al respecto.

“Déjame ser lo más honesta y clara que pueda. Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país. Ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo, pero está claro que está por encima de su cabeza. No puede afrontar este momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea para nosotros. Es lo que es”, dijo Obama en la apertura de la Convención Nacional Demócrata.

En su discurso, expresó que, ha dicho en varias ocasiones, que ser presidente no cambia "quién eres" sino que muestra la clase de persona está en tu interior. Sostuvo que, las palabras de un mandatario tienen poder para mover los mercados pero que también pueden iniciar guerras o negociar la paz.

Exhortó a la población a votar como lo hicieron en las elecciones del 2012.

Aquí, discurso integro de Michelle Obama

Buenas tardes a todos. Es un momento difícil y todos lo sienten de diferentes maneras. Y sé que mucha gente es reacia a sintonizar una convención política en este momento o la política en general. Créame, lo entiendo. Pero estoy aquí esta noche porque amo a este país con todo mi corazón y me duele ver a tanta gente sufriendo.

He conocido a muchos de ustedes. Escuché sus historias. Y a través de eso, he visto la promesa de este país. Y gracias a tantos que vinieron antes que yo, gracias a su trabajo, sudor y sangre, he podido vivir esa promesa yo misma.

Esa es la historia de Estados Unidos. Todas esas personas que sacrificaron y superaron tanto en su propio tiempo porque querían algo más, algo mejor para sus hijos.

Hay mucha belleza en esa historia. También hay mucho dolor, mucha lucha e injusticia y trabajo por hacer. Y a quién elijamos como nuestro presidente en esta elección determinará si honramos o no esa lucha y socavamos esa injusticia y mantenemos viva la posibilidad misma de terminar ese trabajo.

Soy una de las pocas personas que viven hoy que han visto de primera mano el inmenso peso y el asombroso poder de la presidencia. Y déjame decirte una vez más: el trabajo es duro. Requiere un juicio lúcido, un dominio de temas complejos y contrapuestos, una devoción por los hechos y la historia, una brújula moral y la capacidad de escuchar, y una creencia permanente de que cada una de las 330.000.000 de vidas en este país tiene significado y valor.

Las palabras de un presidente tienen el poder de mover los mercados. Pueden iniciar guerras o negociar la paz. Pueden convocar a nuestros mejores ángeles o despertar nuestros peores instintos. Simplemente no puede fingir su camino a través de este trabajo.

Como dije antes, ser presidente no cambia quién eres; revela quién eres. Bueno, una elección presidencial también puede revelar quiénes somos. Y hace cuatro años, demasiada gente decidió creer que sus votos no importaban. Quizás estaban hartos. Quizás pensaron que el resultado no estaría cerca. Quizás las barreras parecían demasiado empinadas. Cualquiera sea la razón, al final, esas elecciones enviaron a alguien a la Oficina Oval que perdió el voto popular nacional por casi 3.000.000 de votos.

En uno de los estados que determinaron el resultado, el margen ganador promedió solo dos votos por distrito, dos votos. Y todos hemos estado viviendo con las consecuencias.

Cuando mi esposo dejó el cargo con Joe Biden a su lado, tuvimos un tramo récord de creación de empleo. Aseguramos el derecho a la atención médica para 20.000.000 de personas. Fuimos respetados en todo el mundo, uniendo a nuestros aliados para enfrentar el cambio climático. Y nuestros líderes habían trabajado mano a mano con los científicos para ayudar a evitar que un brote de ébola se convirtiera en una pandemia mundial.

Cuatro años después, el estado de esta nación es muy diferente. Más de 150.000 personas han muerto y nuestra economía está en ruinas debido a un virus que este presidente minimizó durante demasiado tiempo.

Ha dejado a millones de personas sin trabajo. Demasiados han perdido su atención médica; demasiados están luchando para cubrir necesidades básicas como la comida y el alquiler; demasiadas comunidades se han quedado en la estacada para lidiar con la posibilidad de abrir nuestras escuelas de manera segura y cómo hacerlo. A nivel internacional, le hemos dado la espalda, no solo a los acuerdos forjados por mi esposo, sino a las alianzas defendidas por presidentes como Reagan y Eisenhower.

Y aquí, en casa, mientras George Floyd, Breonna Taylor y una lista interminable de personas inocentes de color continúan siendo asesinadas, afirmando que el simple hecho de que una vida negra importa todavía es objeto de burla por parte de la oficina más alta de la nación.

Porque cada vez que buscamos en esta Casa Blanca algún liderazgo o consuelo o cualquier apariencia de firmeza, lo que obtenemos es caos, división y una falta total y absoluta de empatía.

Empatía: eso es algo en lo que he estado pensando mucho últimamente. La capacidad de caminar en los zapatos de otra persona; el reconocimiento de que la experiencia de otra persona también tiene valor. La mayoría de nosotros practica esto sin pensarlo dos veces. Si vemos a alguien sufriendo o luchando, no nos juzgamos. Nos acercamos porque, "Ahí, pero por la gracia de Dios, voy yo". No es un concepto difícil de comprender. Es lo que les enseñamos a nuestros hijos.

Y como muchos de ustedes, Barack y yo hemos hecho todo lo posible para inculcar en nuestras niñas una base moral sólida para llevar adelante los valores que nuestros padres y abuelos nos transmitieron. Pero ahora mismo, los niños de este país están viendo lo que sucede cuando dejamos de requerir empatía entre nosotros. Están mirando a su alrededor preguntándose si les hemos estado mintiendo todo este tiempo sobre quiénes somos y lo que realmente valoramos.

Ven a gente gritando en las tiendas de abarrotes, que no está dispuesta a usar una máscara para mantenernos a todos a salvo. Ven a personas que llaman a la policía a personas que se ocupan de sus propios asuntos solo por el color de su piel. Ven un derecho que dice que solo ciertas personas pertenecen aquí, que la codicia es buena y ganar lo es todo, porque mientras uno esté en la cima, no importa lo que les pase a los demás. Y ven lo que sucede cuando esa falta de empatía se convierte en un desdén absoluto.

Ven a nuestros líderes etiquetar a sus conciudadanos como enemigos del estado mientras envalentonan a los supremacistas blancos que llevan antorchas. Observan con horror cómo los niños son arrancados de sus familias y arrojados a jaulas, y se utilizan gas pimienta y balas de goma contra manifestantes pacíficos para una sesión de fotos.

Lamentablemente, esta es la América que se exhibe para la próxima generación. Una nación que tiene un desempeño inferior no solo en cuestiones de política, sino también en cuestiones de carácter. Y eso no solo es decepcionante; es francamente exasperante, porque sé la bondad y la gracia que hay en los hogares y vecindarios de todo el país.

Y sé que independientemente de nuestra raza, edad, religión o política, cuando cerramos el ruido y el miedo y realmente abrimos nuestros corazones, sabemos que lo que está sucediendo en este país simplemente no está bien. Esto no es lo que queremos ser.

Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cuál es nuestra estrategia? Durante los últimos cuatro años, mucha gente me ha preguntado: "Cuando otros están yendo tan bajo, ¿realmente funciona ir alto?" Mi respuesta: subir es lo único que funciona, porque cuando bajamos, cuando usamos esas mismas tácticas de degradar y deshumanizar a los demás, simplemente nos convertimos en parte del ruido desagradable que ahoga todo lo demás. Nos degradamos. Degradamos las mismas causas por las que luchamos.

Pero seamos claros: ir alto no significa sonreír y decir cosas agradables cuando se enfrenta a la crueldad y la viciosidad. Ir alto significa tomar el camino más difícil. Significa raspar y arañar nuestro camino hasta la cima de la montaña. Elevarse significa resistir ferozmente al odio mientras recordamos que somos una nación bajo Dios, y si queremos sobrevivir, tenemos que encontrar una manera de vivir juntos y trabajar juntos a través de nuestras diferencias.

Y elevarse significa liberar los grilletes de la mentira y la desconfianza con lo único que realmente puede liberarnos: la fría y dura verdad.

Así que déjame ser lo más honesto y claro que pueda. Donald Trump es el presidente equivocado para nuestro país. Ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar que puede hacer el trabajo, pero está claro que está por encima de su cabeza. No puede afrontar este momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea para nosotros. Es lo que es.

Ahora, entiendo que mi mensaje no será escuchado por algunas personas. Vivimos en una nación que está profundamente dividida y yo soy una mujer negra hablando en la Convención Demócrata. Pero muchos de ustedes me conocen ahora. Sabes que te digo exactamente lo que siento. Sabes que odio la política. Pero también sabes que me preocupo por esta nación. Sabes lo mucho que me preocupo por todos nuestros hijos.

Entonces, si toma algo de mis palabras de esta noche, es esto: si cree que las cosas no pueden empeorar, créanme, pueden; y lo harán si no hacemos un cambio en esta elección. Si tenemos alguna esperanza de terminar con este caos, tenemos que votar por Joe Biden como si nuestras vidas dependieran de ello.

Yo conozco a Joe. Es un hombre profundamente decente, guiado por la fe. Fue un excelente vicepresidente. Sabe lo que se necesita para rescatar una economía, hacer frente a una pandemia y liderar nuestro país. Y escucha. Dirá la verdad y confiará en la ciencia. Hará planes inteligentes y gestionará un buen equipo. Y gobernará como alguien que ha vivido una vida que el resto de nosotros podemos reconocer.

Cuando era niño, el padre de Joe perdió su trabajo. Cuando era un joven senador, Joe perdió a su esposa y a su hija. Y cuando era vicepresidente, perdió a su amado hijo. Entonces Joe conoce la angustia de sentarse a una mesa con una silla vacía, razón por la cual dedica su tiempo con tanta libertad a los padres en duelo. Joe sabe lo que es luchar, por lo que les da su número de teléfono personal a los niños que superan su propio tartamudeo.

Su vida es un testimonio de volver a levantarse, y él va a canalizar esa misma determinación y pasión para levantarnos a todos, ayudarnos a sanar y guiarnos hacia adelante.

Joe no es perfecto. Y él sería el primero en decírtelo. Pero no hay un candidato perfecto, un presidente perfecto. Y su capacidad para aprender y crecer, encontramos en eso el tipo de humildad y madurez que muchos de nosotros anhelamos en este momento. Porque Joe Biden ha servido a esta nación toda su vida sin perder de vista quién es; pero más que eso, nunca ha perdido de vista quiénes somos, todos nosotros.

Joe Biden quiere que todos nuestros niños vayan a una buena escuela, vean a un médico cuando estén enfermos, vivan en un planeta saludable. Y tiene planes para que todo eso suceda. Joe Biden quiere que todos nuestros niños, sin importar su apariencia, puedan salir por la puerta sin preocuparse por ser acosados, arrestados o asesinados. Quiere que todos nuestros niños puedan ir al cine o a una clase de matemáticas sin tener miedo de que les disparen. Él quiere que todos nuestros niños crezcan con líderes que no solo se sirvan a sí mismos y a sus compañeros ricos, sino que proporcionen una red de seguridad para las personas que enfrentan tiempos difíciles.

Y si queremos tener la oportunidad de perseguir cualquiera de estos objetivos, cualquiera de estos requisitos más básicos para una sociedad en funcionamiento, tenemos que votar por Joe Biden en números que no se pueden ignorar. Porque en este momento, las personas que saben que no pueden ganar de manera justa en las urnas están haciendo todo lo posible para evitar que votemos. Están cerrando los lugares de votación en los vecindarios minoritarios. Están depurando las listas de votantes. Están enviando gente para intimidar a los votantes y están mintiendo sobre la seguridad de nuestras boletas. Estas tácticas no son nuevas.

Pero este no es el momento de retener nuestros votos en protesta o jugar con candidatos que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Tenemos que votar como lo hicimos en 2008 y 2012. Tenemos que presentarnos con el mismo nivel de pasión y esperanza por Joe Biden. Tenemos que votar temprano, en persona si podemos. Tenemos que solicitar nuestras boletas por correo ahora mismo, esta noche, y enviarlas de regreso de inmediato y hacer un seguimiento para asegurarnos de que se reciban. Y luego, asegúrese de que nuestros amigos y familiares hagan lo mismo.

Tenemos que agarrar nuestros zapatos cómodos, ponernos las máscaras, preparar una bolsa marrón para la cena y tal vez el desayuno también, porque tenemos que estar dispuestos a hacer cola toda la noche si es necesario.

Mira, ya nos hemos sacrificado mucho este año. Muchos de ustedes ya están haciendo un esfuerzo adicional. Incluso cuando estás exhausto, estás reuniendo un coraje inimaginable para ponerte esa bata y darles a nuestros seres queridos la oportunidad de luchar. Incluso cuando está ansioso, está entregando esos paquetes, almacenando esos estantes y haciendo todo ese trabajo esencial para que todos podamos seguir avanzando.

Incluso cuando todo se siente tan abrumador, los padres que trabajan de alguna manera están reconstruyendo todo sin cuidado de niños. Los maestros se están volviendo creativos para que nuestros niños aún puedan aprender y crecer. Nuestros jóvenes luchan desesperadamente por perseguir sus sueños.

Y cuando los horrores del racismo sistémico sacudieron nuestro país y nuestras conciencias, millones de estadounidenses de todas las edades, todos los antecedentes se levantaron para marchar unos por otros, clamando por justicia y progreso.

Esto es lo que todavía somos: personas compasivas, resistentes y decentes cuyas fortunas están ligadas entre sí. Y ya es hora de que nuestros líderes reflejen una vez más nuestra verdad.

Entonces, depende de nosotros sumar nuestras voces y nuestros votos al curso de la historia, haciéndonos eco de héroes como John Lewis, quien dijo: "Cuando ves algo que no está bien, debes decir algo. Debes hacer algo". Ésa es la forma más auténtica de empatía: no solo sentir, sino hacer; no solo para nosotros o nuestros hijos, sino para todos, para todos nuestros hijos.

Y si queremos mantener viva la posibilidad de progreso en nuestro tiempo, si queremos poder mirar a nuestros hijos a los ojos después de estas elecciones, tenemos que reafirmar nuestro lugar en la historia de Estados Unidos. Y tenemos que hacer todo lo posible para elegir a mi amigo, Joe Biden, como el próximo presidente de los Estados Unidos.