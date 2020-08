Renuncian al PLD Laureano Guerrero y Octavio Líster

Los dirigentes políticos Laureano Guerrero y Octavio Líster, informaron por separado que renunciaron formalmente del Partido de la Liberación Dominicana.

En el caso del exsenador Laureano Guerrero, quien es fundador del PLD, este anunció que pasará a formar parte de la Fuerza del Pueblo, opartido que lidera Leonel Fernández.

Según nota de prensa de Fuerza del Pueblo, Guerrero, quien fuera el primer senador que tuvo el PLD en La Romana, manifestó que “es momento de recuperar su orgullo, del cual fue despojado dentro de las filas del partido morado por apóstatas que no representan los ideales y principios de Juan Bosch”.

“En lo adelante estaré del lado positivo de la historia como estuve una vez. Trabajaré hombro con hombro con los hombres y mujeres que se fueron antes y que hoy se encuentran en la Fuerza del Pueblo que lidera el presidente Leonel Fernández”, expresó.

Líster no ha dicho si pasa a otro partido



En el caso de la renuncia de Octavio Líster Henríquez, el dirigente anunció su renuncia formal e irrevocable del PLD, tanto a la membresía como a la posición en el comité central, pero no dijo si pasaría a las filas de algún partido.

“No omito decirle que un dejo de nostalgia me embarga, pues cuando ingresé como circulista hace más de 37 años, nunca pude imaginarme que el partido al que serví bajo la premisa de ‘servir al pueblo’, y para el que trabajé por la construcción de un mejor país; desde diferentes posiciones, tanto electivas como administrativas, incluso, poniendo en riesgo hasta mi integridad personal; hoy no me siento identificado con el mismo porque el “pragmatismo” se impuso a los principios y valores éticos que le dieron origen”, argumentó. Líster Henríquez envió su carta al PLD, con fecha del 17 de agosto.