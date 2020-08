Actriz Pachy Méndez celebra 25 años de carrera profesional

Santo Domingo. La destacada actriz dominicana Pachy Méndez celebra en este 2020 sus veinticinco años de carrera profesional y artística.

“Aunque este ha sido un año difícil, atípico e impredecible no quiero dejar pasar esta fecha tan significativa no sólo para mí, sino para todo el que ha sido parte de mi trayectoria y me ha apoyado a lo largo de estos años”, sostuvo Méndez.

La ganadora como actriz secundaria en Premios La Silla por su extraordinario papel en la película “Miriam miente”, se siente agradecida de todos sus profesores y los productores que han confiado en ella para obras de teatro y películas.

En estas casi tres décadas de carrera, Pachy ha tenido la oportunidad de participar en más de veinte producciones cinematográficas, logrando en cada una de sus apariciones en la pantalla grande elogios por su dominio escénico y manera orgánica de actuar.

“Mi objetivo en esta noble profesión, aparte de disfrutarla, es el ambicioso deseo de tocar corazones, despertar conciencias, aportar a la sociedad con el arte y todo lo aprendido durante estos 25 años de carrera artística”, sostiene la actriz.

Aunque se siente orgullosa de todo lo logrado en estos años, asegura que uno de sus papeles soñados en esta etapa de su vida es poder interpretar a mujeres de su generación X.

Pachy

Sus primeras inclinaciones hacia el arte fueron como modelo desde los 16 años, luego como presentadora en programas musicales, turísticos y segmentos de arte.

Decidió ser actriz tras participar en el video musical "Ya no te acuerdas" de Carlos Alfredo Fatule y en el comercial "El club de lectores" del Listín Diario.

Tomó clases de teatro en el Centro de la Cultura de Santiago, y de actuación para cine en la Escuela de Arte L'aie. Entre sus profesores figuraron Rafael Villalona, Mery Collado, Elvira Taveras, Alfonso Rodríguez y Manny Pérez.

Pachy imparte talleres de actuación y audición para casting; actualmente forma para del elenco de actores de la Compañía Nacional de Teatro, la más alta representación del arte dramático nacional.

Entre sus obras de teatro más sobresalientes se encuentra “Rosa”, Hamlet, Enamoradas, entre otras. En el cine la recordamos como “Tere” en Miriam miente, Girasol, Colours y muchas más.

En la actualidad se encuentra rodando una película para BouGroup junto a Yasser Michelle, Ana María Arias y la actriz ecuatoriana María Elisa Camargo.