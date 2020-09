Carácter (2 de 3)

El presidente Luis Abinader anunció que funcionarios que no presenten su declaración jurada de patrimonio dentro de 30 días, plazo legal, serán suspendidos y en caso de no hacerlo en tres semanas adicionales, destituidos. Asumamos que algunos funcionarios no presenten la declaración, en violación de la ley, como se ha hecho norma en el país, estará entonces a prueba el carácter del mandatario, algo tan importante como su preparación académica, intelecto y cualidades morales, especialmente en un país presidencialista como el nuestro y donde la corrupción está arraigada por falta de consecuencias penales. El tiempo y la práctica nos dirán cuál es el verdadero carácter del nuevo presidente, aspecto crucial y en el que hemos corrido con reiteradas decepciones.