Cristian Castro admite que tuvo miedo de saber si su padre quiso que naciera

Panamá.- El cantante y actor Cristian Castro aseguró este jueves que le duele mucho la muerte de su padre, Manuel "El Loco" Valdés, y que siente "mucho honor" de ser su hijo, pero confesó que en su niñez tuvo miedo de saber si el comediante en verdad lo quería y si realmente quiso que naciera.

Las inesperadas afirmaciones del artista sobre la relación con su padre se dieron en una rueda de prensa virtual, en la que habló de sus planes y proyectos, entre ellos el primer concierto en línea que ofrecerá, este septiembre, tras más de seis meses de confinamiento por la COVID-19.

El intérprete del éxito "Azul" (2001), que no tuvo contacto con su padre hasta ya adulto, señaló que de niño tuvo mucho miedo de esta situación y nunca supo bien qué posición tomar con respecto a él, ya que "no tenía mucha referencia de sus sentimientos".

"Luego cuando fui más joven, pues también le tenía cierto miedo, la verdad tuve miedo, pues de que no estuvo ahí, no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo", expresó.

El cantante reconoció que 'El loco' lo busco de chico y también de joven, "sé que tenía ganas de ser mi papá, y yo muy refugiado en mi mamá (abuela Socorro) Castro -fallecida en abril pasado- y mi mamá Vero (Verónica Castro). Así crecí yo, un poco refugiado en ellas".

Sin embargo, añadió que más adulto tuvo la necesidad de tener "su testimonio, su versión de las cosas, de ver en sus ojos qué había pasado". "Que él más o menos me dijera, verdad o mentira, pero lo hizo muy cariñosamente e hicimos una amistad y una relación bonita de papá e hijo que eran amigos", dijo.

Y agregó que por ello nada tiene que reclamar al comediante, que tubo un total de 12 hijos: "Al contrario, estoy agradecidísimo, si no fuera porque es 'El Loco' Valdés yo no estaría acá, (y él) no hubiese tenido doce hijos y no hubiese sido (yo) el duodécimo".

Por ello, dijo, "le agradezco su locura, su desestrés de tener hijos. Sí, es una inconsciencia tener tantos, pero si no hubiese sido por esa inconsciencia les digo que yo no estaría acá".

UN PRIMER CONCIERTO EN LÍNEA, "HISTÓRICO" Y EN PANDEMIA

Con una andadura que comenzó en 1992 con el primero de 17 álbumes musicales, titulado "Alma nueva", además de múltiples y variados premios y reconocimientos, Cristian Castro (Ciudad de México, 1974) anunció que el próximo 19 de septiembre dará el primer concierto en línea de su carrera, para el cual dijo estar preparado "al cien" por cien, aunque "nervioso" porque quiere hacerlo "muy bien".

"Mi primer concierto después de seis meses (de confinamiento). Será histórico porque la pandemia (de la COVID-19) es histórica, y espero que sea espectacular", señaló, y adelantó que cantará sus éxitos clásicos, lanzará el tema "Yo te amo mucho" e incluirá "una sección religiosa".

El concierto será transmitido en línea desde Burbank, California (EE.UU.), donde reside el cantante, y el acceso al mismo tendrá un costo.

Castro señaló que entre sus proyectos se encuentra sacar un disco de religión, de espiritualidad y agradecimiento, que es lo que le "inspira esta pandemia, un disco muy relatador de lo que acontece con esta pandemia" que tiene a todos "encerrados y con tapabocas".

"Estamos todos marchitándonos sin ver gente, frustrados porque queremos una fiesta con mucha gente, volver a besarnos, a abrazarnos (...) eso me impacta y duele, no tener la gente enfrente", remarcó.