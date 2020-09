Digital Cover: Conoce a las supermodelos dominicanas que han roto esquemas y están arrasando en las pasarelas

Blanco hoy se siente afortunada de que es precísamente su cabello crespo el que la hace resaltar entre tantas otras chicas. Lo mismo le pasa a Concepción, quien llegó a una agencia de modelaje en su natal isla con extensiones en el cabello. "Cuando llegué a la agencia me lo cortaron aún más de como lo tengo ahora", dice la modelo de 19 años oriunda de La Victoria, cuyo primer desfile fue para Prada. "Me sentía incómoda, pero [ahora] me siento bien con mi corte".