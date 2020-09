Movimiento llama a evitar uso fondos desate alza de precios

Santiago.- El movimiento “Con mi Cuarto No” hizo un llamado desde Santiago a las fuerzas vivas del país para que se unan en una cruzada, a fin de impedir que los fondos de pensiones sean despojados del 30 por ciento de sus recursos, debido a que esto desataría en el país una crisis económica con alza generalizada de productos de consumo masivo.

En un encuentro sostenido en esa ciudad, el presidente del movimiento, doctor Alberto Cruz, dijo que tal trastornador impacto afectaría a toda la clase trabajadora y particularmente a millones de consumidores que se las ingenian día a día para sobrevivir junto a sus familias.

Afirmó que el movimiento considera este punto esencial en el debate de la agenda nacional, ya que en gran medida recoge el sentir y la expresión de la gente que vive en barriadas, donde como se dice popularmente, el vecino es el familiar más cercano, con el cual comparten alegrías y también enfrentan sufrimientos de forma solidaria.

“En esta ocasión queremos unir nuestras voces para llamar la atención de las fuerzas vivas del país, a fin de que aúnen esfuerzos para impedir que se atente contra los fondos de pensiones y que esto dé lugar, como se teme, a un aumento incontrolable en los precios de los productos de primera necesidad”, planteó Cruz en un encuentro convocada que contó con una nutrida asistencia.

“Aquí en nuestros vecindarios es donde diariamente se guaya la yuca para sobrevivir y son muchos los sacrificadores trabajadores y amas de casa que tienen que ingeniarse en el día a día para extender el peso y sobrevivir”, dijo.

El presidente del movimiento afirmó que “políticos de oposición siguen queriendo jugar con los trabajadores y obreros de República Dominicana con este tema del 30 por ciento de los fondos de pensiones, porque a ellos, como es el caso de Botello y Rogelio Genao, lo único que les interesa es generarle problemas al nuevo gobierno”.

A seguidas agregó que, “en su afán, presionan al nuevo Senado para que cometa el fatal error de aprobar ese mamotreto de proyecto, creado para desestabilizar la economía del país y desestabilizar al nuevo gobierno del Presidente Luis Abinader y de ese modo pescar en río revuelto”.

En ese mismo sentido habló también el vocero de Con Mis Cualto, No, Leury Germán Almonte, quien dijo que “por qué razón estos políticos aventureros no se sientan junto a los expertos en las áreas económicas para oír detenidamente sus voces de advertencia y evitar un descalabro en la economía nacional”.

“La razón tiene una simple explicación, no les interesa la estabilidad, no les interesa que el nuevo gobierno lo haga bien, no les interesa que el país se recupere, solo les interesa la notoriedad de ellos a costa de la calidad de vida de los dominicanos”, dijo para a continuación advertir que ya no puede permitirse que políticos irresponsables jueguen con la suerte del pueblo dominicano

Tanto Cruz como Germán Almonte indicaron que a los trabajadores que cotizan al sistema de la Seguridad Social no se les debe poner a pagar con su dinero y sus ahorros el costo de esta crisis económica y sanitaria provocada por el coronavirus.

Asimismo, sostienen que es al Estado al que corresponde enfrentar esa crisis y resolverla por ser su responsabilidad y que Con Mi Cuarto No lo que aboga es por una revisión de la ley para resolver los escollos que existen para conseguir mejores pensiones, una conquista social por la que hay que luchar unidos en provecho del pueblo dominicano.