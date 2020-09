Carmen de La Rosa lanza campaña para el Concejo Municipal

Nueva York.- Carmen de La Rosa lanzó hoy oficialmente su campaña para el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, en representación del Distrito 10 del Alto Manhattan.

En un encuentro realizado en la Plaza de Las Américas, De La Rosa destacó que seguirá luchando para abordar el racismo sistémico, la desigualdad salarial y la falta de vivienda a nivel municipal, ampliando el trabajo y las prioridades que estableció inicialmente como líder en la Asamblea Estatal de Nueva York.

Ella también continuará siendo una fuerza líder para la vivienda digna y asequible, atención médica accesible y de calidad, fortaleciendo a nuestra red de seguridad de servicios sociales y ayudando a las pequeñas empresas que han estado sufriendo la pandemia del COVID-19.

“Estoy orgullosa de haber servido a nuestra comunidad en la Asamblea Estatal y ahora estoy lista para llevar mi experiencia de liderazgo al Concejo Municipal. Me siento honrada de anunciar mi candidatura para representar al Distrito 10 del Concejo Municipal, porque nos merecemos a una líder que tenga la experiencia y que luche junto a nuestra comunidad. He escuchado a quienes han sido ignorados durante demasiado tiempo y he luchado por nuestras necesidades. Seguiré defendiendo los problemas que afectan a nuestra comunidad, como lo he hecho a lo largo de mi carrera en la Asamblea Estatal”.

Según lo ha hecho como integrante de la Asamblea Estatal, De La Rosa usará su voz y plataforma en el Concejo Municipal para exigir una reforma a la justicia penal, fortaleciendo las leyes de estabilización de alquileres que protegen y priorizan a los inquilinos de bajos ingresos, defendiendo firmemente a los derechos y la igualdad de la mujer, y forjando el desarrollo de políticas en torno a los servicios de salud mental para las comunidades minoritarias y la prevención del suicidio. Espera ejecutar una campaña comunitaria basada en la acción.

De La Rosa detalló su visión y principios para el Distrito 10 del Concejo Municipal, incluyendo la preservación de las comunidades locales, trabajando para poner los intereses del pueblo primero, escuchar a los constituyentes y ser una voz colectiva. Sus prioridades también incluyen garantizar la supervivencia de las pequeñas empresas a través de la pandemia, garantizar que nuestra comunidad tenga los recursos en caso de que enfrentemos una nueva ola en la pandemia y fomentar la diversidad cultural en las comunidades locales.

Madre y residente local de toda la vida, De La Rosa describió la próxima elección del Concejo Municipal por el Distrito 10 como decisiva para el futuro y destacó la importancia de que los votantes elijan a una representante que luche por todos. Otros elementos de su plan de trabajo para el Distrito 10 incluyen políticas que toman en consideración a la clase trabajadora, los impactos de la rezonificación, el desarrollo laboral, la seguridad de la vivienda y la justicia alimentaria.

"No me sentaré a observar cómo los multimillonarios se están beneficiando de esta pandemia, mientras la clase trabajadora está perdiendo sus empleos", dijo. "Esta campaña trata sobre las necesidades de los residentes de nuestro distrito en Washington Heights, Inwood y Marble Hill, en este momento de crisis en particular".

La Plaza de Las Américas, un lugar icónico del Alto Manhattan, está ubicada en el 651 oeste de la calle 175.