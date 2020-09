Messi se incorpora a las prácticas del Barcelona

Lionel Messi se incorporó ayer a los entrenamientos del Barcelona, casi dos semanas después de estremecer al club con su pedido de marcharse.

Después de cambiar a regañadientes su decisión, Messi ha vuelto con el equipo que se alista para la nueva temporada de La Liga española. A tono con el protocolo sanitario, el astro argentino se entrenó en solitario, ya que necesita someterse a una segunda prueba de diagnóstico de coronavirus para poder participar de las prácticas grupales.

Messi dio una entrevista el viernes pasado a la web Goal.com en la que reiteró que no está feliz en el Barcelona, pero que no tiene otro remedio que seguir en el club catalán para no entrar un litigio legal.

Fue ayer el primero en llegar a la ciudad deportiva del club. La Liga abre su telón este fin de semana, pero el Barcelona no se estrenará hasta fines de mes como local ante el Villarreal.