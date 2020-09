Llaman a boicotear Netflix por "normalizar la pedofilia" tras el estreno de "Cuties"

La cinta también ha recibido elogios, como los de un periodista de The New Yorker, que calificó la obra de "extraordinaria" y afirmó que se ha convertido en "el objetivo de una campaña de la derecha", una opinión que fue duramente criticada en las redes.

Varios usuarios han llamado a boicotear a Netflix después de que este miércoles en la plataforma se estrenara la controvertida película 'Cuties' ('Guapis' en España), que narra la historia de una niña de 11 años que intenta evitar problemas familiares y descubre el 'twerking'.

Los internautas volvieron a acusar a la plataforma de sexualizar a menores a raíz de la película francesa, al compartir Netflix una escena que muestra a las protagonistas, unas niñas de 11 años, bailando provocativamente para adultos, mientras que la etiqueta #CancelNetflix se ha vuelto tendencia en Twitter.

"¡No apoyo la explotación infantil o el intento [de Netflix] de normalizar la pedofilia!", escribió el senador de Wyoming, Bo Biteman, quien canceló su subscripción a la plataforma.

Not supporting child exploitation or their attempt to normalize pedophilia! #CancelNetflix Good riddance @netflix pic.twitter.com/XqnDUlj2UW — Bo Biteman (@bobiteman) September 10, 2020

"Esto se define legalmente como pedofilia", declaró por su parte el excandidato a la Cámara de Representantes en el distrito 10 del Congreso de Nueva York, Dylan Stevenson. "¿Alguien más piensa que esto se parece más a 'NonceFlix' que a 'Netflix'?", señaló, a su vez, el periodista Martin Daubney, haciendo un juego de palabras con el término 'nonce', que significia 'pedófilo' en jerga británica.

No obstante, si bien la película recibió muchas críticas, también tiene sus defensores. Uno de ellos es el periódico The New Yorker, que la calificó de "extraordinaria" y agregó que se ha convertido en "el objetivo de una campaña de la derecha". Según el autor del artículo, Richard Brody, "algunas conocidas figuras de la extrema derecha" se han sentido molestas con el filme, una afirmación que también fue duramente criticada en la Red.

"¿Por qué diablos soy de derecha por estar en contra de la sexualización de menores? No importa cuál es tu ideología para estar completamente en contra de esta degeneración, o eres un desgraciado", subrayó un usuario.

Mientras tanto, en la reseña del periódico británico The Telegraph, 'Cuties' se describe como un "provocativo barril de pólvora para una época aterrorizada por la sexualidad infantil".

En agosto, Netflix ya fue acusado de sexualizar a menores tras publicar el cartel de 'Cuties', que muchos consideraron provocativo, y la sinopsis de la película, que rezaba: "Amy tiene once años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente. Entonces empieza a explorar la feminidad y a desafiar a su religiosa familia". Tras la polémica, Netflix reemplazó el cartel por uno menos explícito y también modificó la descripción original de la película.

La película

La protagonista de la cinta francesa es Amy, una niña de origen senegalés que vive con su madre y sus hermanos en los suburbios de una ciudad francesa y que intenta encontrar su lugar en la vida. En casa Amy tiene que complacer a su madre, una musulmana profundamente creyente, pero se siente atraída por un grupo de amigas que tienen su propio grupo de baile.

Dirigida por Maïmouna Doucuré, la película ha sido elogiada por muchos precisamente porque reflexiona sobre cómo la sociedad y las redes sociales presionan a las niñas a actuar de manera sexualmente explícita, indica el periódico The New York Times.

Doucouré fue nombrada mejor directora en la categoría de cine mundial en el Festival de Cine de Sundance de este año, y también recibió una mención especial en el festival Berlinale de este año en Alemania.