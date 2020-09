La luz como herramienta decorativa

La distribución correcta y la calidad de la iluminación permiten tranformar los espacios

Todos los elementos en la decoración de interiores son importantes. Este es el caso de la iluminación, que con la cantidad y la ubicación adecuada puede ayudar en la transformación de cualquier espacio. Sobre el tema, Luis Sturla, propietario de Lumiere Dominicana y Xpress Lighting, y con más de 16 años de experiencia en el área de la iluminación teatral, comercial y residencial, habla a elCaribe sobre el papel que juega la iluminación en el diseño de cualquier espacio.

¿Cómo impacta la iluminación en el diseño de interiores?

La iluminación en oficinas tiene un impacto positivo en la motivación y el rendimiento. La iluminación en el lugar de trabajo se basa en principios ergonómicos y debe cumplir con los requisitos de seguridad en el sentido de la salud y la seguridad en el trabajo.

El uso adecuado de la luz natural y artificial puede tener un fuerte impacto en los factores psíquico-emocionales de la iluminación y debe cumplir con los requisitos de flexibilidad y ahorro de energía.

En restaurantes, la iluminación es clave, es lo que atrae a la gente durante la noche; la arquitectura puede estar bien, pero si no posee buena iluminación no va a tener el ambiente adecuado debido a que no vas a atraer público.

Si es un restaurante de comida rápida, el nivel de iluminación es mucho mayor y con menos detalles, pero, si es un restaurante formal, debe ser más acogedora e incitar a una condición de relajación.

Una iluminación óptima depende de la tarea visual y requiere tanto un equilibrio de fuentes de luz directa e indirecta, como un equilibrio entre la luz natural y la luz artificial.

¿Cómo se proyectan los espacios con una buena iluminación?

La arquitectura proporciona un valor trascendente cuando el diseño utiliza la luz como tema central. Una iluminación adecuada, fortalece los volúmenes, revela las formas e imprime fuerza a las texturas.

¿Cómo debe ser la distribución de la iluminación?

Existen muchas formas de colocar iluminación tales como: lámparas colgantes, empotradas, semi-empotradas, de superficie, apliques de pared, luminarias de piso, lineales, sumergibles, etc. Un buen iluminador debe saber combinar perfectamente los diferentes tipos de luz de acuerdo a cada escenario que se presente para lograr la distribución que se requiera en cada proyecto.

¿Cómo se debe jugar entre colores e iluminación?

Depende el tipo de proyecto. Por lo general, en proyectos residenciales se trabaja luz cálida (2700-3000K) en el recibidor, la sala y las habitaciones; y pinceladas de luz neutral y fría (4000-5000K) donde se necesite mayor intensidad, como la cocina, el armario y los baños.

No obstante, la temperatura puede variar según la preferencia del cliente y las terminaciones de las superficies. Hay colores que les va mejor a algunas temperaturas; por ejemplo, si estoy iluminando un revestimiento en piedra de coralina o roble trabajo luz cálida (2700-3000K), pero si estoy iluminando una pared de mármol carrara utilizo luz fría o neutral (4000-5000K) para no variarle el color a la pieza.

En oficinas, va a depender de como sea el diseño; si es una oficina masiva de alto tráfico se trabaja luz fría uniforme colocada generalmente en el techo; si al contrario, es más formal, utilizo luz fría o neutral como luz general y detalles con lámparas colgantes, de escritorio, de pie, y/o apliques de pared con luz cálida.

Si te fijas, en algunos supermercados se trabaja el color de la iluminación dependiendo el tipo de mercancía; por ejemplo, en las góndolas de productos básicos luz fría (5000K), en las el área de carnes y pescados luz fría o neutral, sin embargo, el pasillo del área de vinos se combinan colores de luz cálida y neutral para darle ese toque acogedor.