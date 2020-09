Cobro por “bioseguridad”

Los negociantes de la salud no pierden oportunidad en sacar ventajas a cualquier situación. En centros médicos privados del Distrito Nacional cobran montos adicionales por servicios como radiografía, sonografía, tomografía, resonancia magnética, etcétera. Es un costo que puede ir desde RD$150.00 hasta más de RD$1,000.00. Lo identifican como medidas de “bioseguridad”, que se supone deben estar presentes en todos los establecimientos hospitalarios, aunque no haya pandemia. Además del “distanciamiento” en los asientos, no han puesto nuevos, lo único nuevo es la disposición de gel con alcohol, y no siempre, en algunos, más hombre que “toma” la temperatura corporal. ¿Deben aumentar 800 pesos adicionales por un servicio en nombre de la bioseguridad? Es abusivo.