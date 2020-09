Aunque no lo crea

“Aquí el que roba no quiere que le digan ladrón. Y, si lo acusan, dice que es política la acusación. ¡Oiga, compadre, pero cuando usted decidió hacerse rico en la política no pensó en eso! Entonces, si usted está haciendo lo que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar, y no quiera involucrar la política”…Y, tras decir eso, lamento que esta sociedad carezca de honestidad, como en Noruega, donde la familia expulsa a quien se corrompe; los amigos le retiran la palabra, y cuando llega a algún lugar la gente se va. (Créalo: Todo esto lo dijo -hace mucho tiempo, claro- Danilo Medina).