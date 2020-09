Santo Domingo.- Luego que el chef Leandro Díaz anunciara en las redes sociales, que fue detenido por violar el toque de queda, este lunes pidió disculpas a las autoridades e indicó que solo cumplían con su trabajo.

Díaz admitió que no cuenta con el permiso para transitar en el horario de restricción por lo que la institución hizo lo que correspondía.

“Me siento con la necesidad de hacer este video, en el día de ayer fui detenido por las autoridades por lo del toque de queda, realmente estaba fuera de horario y era lo que correspondía”, dijo en un audiovisual que compartió en su cuenta de Instagram.

Aseguró que fue tratado con respeto y que al final, pudo marcharse con su familia.

“Quiero que entiendan que a mí me trataron como todo un caballero, con mucho respeto, todo fluyó, si hubo algún mal entendido me disculpo, pido disculpas a las autoridades, quiero que sepan que a mí me dejaron marchar con mi familia, cosa que les agradezco”, expresó.

De igual modo, se puso a disposición con de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y las demás autoridades. “Pueden contar conmigo como colaborador y reiteró que estamos aquí para servirles y llevar el mensaje de qué hay que respetar el toque de queda”.

Exhortó a la población a cumplir con las medidas impuestas por las autoridades por el bien del país. “Ayer me tocó, pagué por no lo respetarlo”.

Al ser detenido ayer, Díaz alegó que regresaba de del restaurante Casa Gastronómica XVII, que es de su propiedad.

Recordamos que fue uno de los jurados del Masterchef Celebrity República Dominicana.