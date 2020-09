Corrientes ADP reclaman selección de directores regionales por concursos

La corriente magisterial Eugenio María de Hostos rechazó la decisión del Consejo Nacional de Educación de otorgar plenos poderes al ministro de Educación Roberto Fulcar para designar los directores regionales y distritales sin agotar los procedimientos establecidos en la ley 66-97 y el estatuto del docente.

Asimismo, la entidad criticó que se violara el pacto educativo firmado por cientos de instituciones de la sociedad civil, partidos políticos, la presidencia de la República, el propio Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores.

A nombre de corriente Eugenio María de Hostos Eduardo Hidalgo, ex Presidente de la Asociaciion Dominicana de Profesores dijo que no se cambia haciendo igual o peor que antes, y que ahora la medicina es peor que la enfermedad: “El ministro de Educación dijo –yo quiero mis directores- y no puede ser así, tiene que ser conforme a la normativa que es concurso de oposición”.

Iguales criterios compartieron las corrientes Salomé Ureña y Emilio Prud Homme, en rueda de prensa realizada la tarde de este lunes en uno de los salones de la Asociación Dominicana de Profesores , con la presencia de los profesores Eduardo Hidalgo, Primitiva Medina, quien fungió de vocera y Samuel Sena.

Las entidades en conjunto hicieron un llamado al ministro Fulcar y al Consejo Nacional de Educación a colocarse al lado de la ley y el orden propiciando y estimulando el cumplimiento de las normas, respetando y haciendo respetar la ley 66-97, el estatuto del docente y el Pacto Educativo firmado por el presidente Luis Abinader.

Exhortaron a las fuerzas suscribientes del Pacto Educativo a pronunciarse en contra de esta violación y a convocar a una asamblea de dicho pacto para analizar estas acciones que violentan e irrespetan a los firmantes del mismo.

Manifestaron que la única solución factible es la convocatoria inmediata a concurso para todos los puestos docentes vacantes, dándole la oportunidad de participar a los directores regionales y distritales salientes y a los que pudieran entrar de manera interina.

La vocera dijo que sea el mérito lo que determine quién asciende en el sistema para cualificar los mandos medios del sistema educativo dominicano.

Además de Hidalgo y Medina participaron en la rueda de prensa José Vega, Wilkin Ferrera y Julio Canelo, entre otros docentes.