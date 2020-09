Fiscalía pide más tiempo para seguir investigando caso “César el Abusador”

La Fiscalía del Distrito Nacional está solicitando una prórroga de dos meses para poder seguir investigando sobre la supuesta red de narcotráfico, que alegadamente dirigía César Emilio Peralta (César el Abusador).

Esta solicitud será conocida este lunes a las 2:30 de la tarde por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal control de este proceso.

La petición que hace el Ministerio Público se debe a que si se le vence el plazo para presentar acto conclusivo, es decir, la acusación en contra de los imputados, el proceso deberá ser archivado, ya que de acuerdo al artículo 151 del Código Procesal Penal, vencido el plazo sin ninguna de las partes presenta algún requerimiento, el juez debe declarar extinguida la acción penal sin dilación alguna.

Al respecto, Richard Rosario, abogado de uno de los imputados, indicó que ya el caso tiene un año y si el Ministerio Público no investigó en ese tiempo, no podrá seguir haciéndolo.

“El caso tiene un año. Al Ministerio Público se le venció el año de la prisión preventiva y que se le dio, que se declaró caso complejo, No sabemos para qué están solicitando una nueva prórroga. No sabemos para qué, ¿si no concluyó dentro del año, que más puede investigar en este caso?”, sostuvo Rosario, quien defiende a Alan Bueno Alcéquiez, alias Alan Dólar, acusado de pertenecer a la presunta red del narcotráfico.

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional también tiene pendiente conocer la revisión obligatoria de la medida de coerción de todos los imputados, pues ya se cumplió un año de la misma. Esta audiencia será conocida el 2 de octubre.

Algunos imputados cumplen prisión preventiva y otros, otro tipo menos gravosa.

Por el caso, fueron implicadas alrededor de 23 personas, incluidas la esposa de “César el Abusador”, Marisol Franco. Unos cuatro imputados, presuntamente cabecillas de la red, fueron extraditados a los Estados Unidos.

César el Abusador, solicitado en extradición por los Estados Unidos, fue apresado en Cartagena de Indias, Colombia, en diciembre del año pasado, donde se escondió al escapar de República Dominicana donde era buscado.

El alegado impero de “el Abusador” cayó en agosto de 2019 tras las autoridades dominicanas “en el operativo más grande que han realizado” desarticular su presunta red de lavados de activos y narcotráfico después de iniciar la investigación hace cerca de tres años.

Todo esto conllevó a un “trabajo de inteligencia al más alto nivel”, con análisis societarios, escuchas telefónicas y cooperación internacional con la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), el Cuerpo de Alguaciles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (United States Marshals Service), el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Embajada de país norteamericano.