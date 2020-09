Andy Murray, en dudas para el Roland Garros

Minutos después de perder ante Felix Auger-Aliassime en la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos, Andy Murray anunció inmediatamente su baja de Roma y ponía en duda su participación en Roland Garros.



Sin embargo, todo parece indicar que será de la partida en París.

“No he jugado un partido en polvo de ladrillo desde 2017. Es mucho tiempo. Las condiciones de la cancha no beneficiaban para nada mi físico. Tengo muchas dudas sobre si jugaré o no. Mi plan sería jugar solo Roland Garros, pero este plan podría cambiar y no jugarlo. Lo que sí es 100% oficial es que no jugaré en Roma”, decía en caliente.

Por lo pronto, el británico, finalista en Roland Garros en 2016, tiene su lugar asegurado, a la espera de ver cómo responde su físico en los entrenamientos previos.

El resto de los nombres son 100% franceses: Elliot Benchetrit, Hugo Gaston (campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018), Quentin Halys, Antoine Hoang, Maxime Janvier, Harold Mayot y Arthur Rinderkneck.

Entre las mujeres, se destacan la búlgara Tsvetana Pironkova, reciente semifinalista en el US Open, y la canadiense Eugenie Bouchard, mientras que el resto serán locales: Clara Burel, Elsa Jacquemot, Chloe Pacquet, Pauline Parmentier, Diane Parry y Harmony Tan.